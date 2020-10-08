Чем пандемия коронавируса помогла российской промышленности? Ответы — в эфире на URA.RU

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Прием от имени губернатора Свердловской области в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург, атриум, ельцин центр, иннопром 2018
На ИННОПРОМе обсудят диверсификацию фармакологической отрасли Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU 9 октября 2020 года. Тема дискуссии как нельзя более актуальна в сложившейся ситуации: участники онлайн-встречи обсудят влияние пандемии на отрасль средств индивидуальной защиты. Диалог начнется в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители органов власти и ведущих предприятий фарминдустрии. Они обсудят диверсификацию производства в условиях пандемии, меры поддержки отрасли, вопросы развития экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. Спикерами станут заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, генеральный директор АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» Николай Поляков, советник генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита» Михаил Князев, президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин и ряд других экспертов и участников рынка. Модератором дискуссии выступит заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вероника Бобровская.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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