Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU 9 октября 2020 года. Тема дискуссии как нельзя более актуальна в сложившейся ситуации: участники онлайн-встречи обсудят влияние пандемии на отрасль средств индивидуальной защиты. Диалог начнется в 12:00 по московскому времени.
В онлайн-встрече примут участие представители органов власти и ведущих предприятий фарминдустрии. Они обсудят диверсификацию производства в условиях пандемии, меры поддержки отрасли, вопросы развития экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. Спикерами станут заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, генеральный директор АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» Николай Поляков, советник генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита» Михаил Князев, президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин и ряд других экспертов и участников рынка. Модератором дискуссии выступит заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вероника Бобровская.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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