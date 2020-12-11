11 декабря 2020

В России заболеваемость коронавирусом пошла на спад

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
За сутки в России умерло 560 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 137 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это на 448 меньше, чем днем ранее. По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, из числа заболевших 18,4% не имели клинических проявлений болезни.

«Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 118 человек», — говорится в сообщении.

Среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом лидером остается Москва, где за сутки зафиксировали 6622 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3776), на третьем — Московская область (+1393).

Лидером по приросту заболевших среди регионов УрФО остается Свердловская область, где за сутки зафиксирован 401 новый случай заболевания инфекцией. За ней расположились Пермский край (+314), Челябинская область (+298), ХМАО (+231), ЯНАО (+188), Тюменская область (+171) и Курганская область (+110).

По мнению главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, нужно привить 70% населения, чтобы сформировалась иммунная прослойка. Однако вакцинация от коронавируса не может быть принудительной, согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, заявил он URA.RU.

Ранее американские ученые сообщили о том, что количество инфицированных COVID-19 превысило 70 миллионов человек в мире. При этом отметку в 60 миллионов зараженных фиксировали лишь 18 дней назад. Таким образом, темп распространения болезни ускоряется, передает Царьград.

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