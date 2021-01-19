«Единая Россия» начала готовить политиков для обновления Госдумы

«Единая Россия» ищет в регионах новых политических лидеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» приступила к обучению первой группы участников своего кадрового проекта «Федеральный ПолитСтартап». Из семи тысяч заявок организаторы отобрали 200 человек из разных регионов, претендующих на участие в выборах в Госдуму. Конкурсантов ждет четырехдневный интенсив с лекциями, семинарами и практическими занятиями.

Обучающий модуль «Политический лидер» для первой из четырех групп «студентов» партийной школы «Единой России» стартовал 19 января. По результатам обучения из двухсот человек организаторы выберут 50 лучших, которых в ходе внутрипартийных праймериз будут консультировать наставники. «В течение трех с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — сказал замруководителя ЦИК «Единой России» Роман Романов.

В ходе учебы ведущие политологи и социологи страны проведут лекции для участников. Также их ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, дебаты. По итогам обучения участники, в качестве «домашнего задания», должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Партия запустила первый обучающий курс для потенциальных кандидатов в Госдуму Фото: официальный сайт «Единой России»

В первую группу «студентов» вошел депутат курганской гордумы Андрей Кацай — создатель первой в России частной генетической лаборатории. «Хотелось бы получить новые знания, в первую очередь практической направленности, послушать людей с разных уголков нашей страны, обменяться опытом и мнениями. Этот проект — отличная площадка для знакомства с инициативными людьми с активной жизненной позицией», — сказал Андрей Кацай ER.RU.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли не только действующие политики, но и врачи, учителя, волонтеры, общественники. Одна из них — заведующая отделением неврологии Рыбно-Слободской ЦРБ в Татарстане Эндже Китаева. Она разработала и внедрила программу, которая позволяет снизить смертность, заболеваемость и в целом повысить качество медицинской помощи.

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября 2020 года. С помощью проекта ЕР планирует найти в регионах новых ярких лидеров, которые примут участие в выборах в Госдуму в 2021 году.