Решетников раскрыл, когда россияне вернут докоронавирусные доходы

Восстановление доходов россиян до уровня, который был до пандемии, ожидается в третьем-четвертом квартале 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. В основном в третьем — четвертом кварталах», — приводит ТАСС слова Решетникова из эфира «России 24».
Рост экономики при этом виден уже сейчас, добавил министр. Во втором-третьем квартале экономические показатели смогут догнать те, что были в первом квартале 2020 года, спрогнозировал Решетников.
Ранее в Росстате заявили, что за 2020 год экономика России упала на 3,1%, передает телеканал 360. Такое снижение ВВП стало рекордным за 11 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в