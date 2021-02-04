Решетников раскрыл, когда россияне вернут докоронавирусные доходы

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Пресс-конференция губернатора Максима Решетникова. Пермь, портрет, решетников максим
Рост доходов россиян ожидается во второй половине 2021 года, уверен Максим Решетников Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Восстановление доходов россиян до уровня, который был до пандемии, ожидается в третьем-четвертом квартале 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. В основном в третьем — четвертом кварталах», — приводит ТАСС слова Решетникова из эфира «России 24».

Рост экономики при этом виден уже сейчас, добавил министр. Во втором-третьем квартале экономические показатели смогут догнать те, что были в первом квартале 2020 года, спрогнозировал Решетников.

Ранее в Росстате заявили, что за 2020 год экономика России упала на 3,1%, передает телеканал 360. Такое снижение ВВП стало рекордным за 11 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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