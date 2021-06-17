Депутаты: что спасло образование и медицину от краха в пандемию

До 2023 года в регионы поступит 5 тысяч новых машин скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Единой России» отчитались об итогах развития систем образования и здравоохранения, которое было прописано в предвыборной программе партии 2016 года. Выполнение положений документа помогло оперативно ответить на вызовы пандемии, когда партия обеспечила необходимые законодательные изменения в максимально сжатые сроки, считает депутат Госдумы Александр Петров.

В разгар пандемии единороссы инициировали закон о дистанционной продаже лекарств, был упрощен ввоз зарубежных препаратов для тяжелых больных, а также введен налоговый вычет на покупку препаратов по рецепту. «При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», — отметил Петров, состоящий в общественном совете партпроекта «Здоровое будущее».

Кроме того, у пациентов появилась возможность удаленно получать консультации врача, а больничные листы стали оформляться в электронном виде. Также «Единая Россия» добилась выделения 18 млрд рублей на строительство инфекционных центров. При этом государство продолжает выделять средства на развитие системы здравоохранения, например, до 2023 года в регионы поступит пять тысяч новых машин скорой помощи, а в села и малые города — 500 мобильных медкомплексов. «Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд «Круг добра», — подчеркнул Александр Петров.

В пандемию регионы получил различную технику Фото: пресс-служба «Единой России»

Депутат Госдумы от «Единой России» Зелимхан Муцоев (Свердловская область) подтвердил необходимость поддержки регионов. «Партийная программа „Здоровое будущее“ совпадает с наказами людей. Именно так четыре города и района моего округа получили новые машины скорой помощи, оснащенные дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ и другим современным оборудованием. В 11 деревнях и селах открылись стационарные ФАПы, а в трех районах стали работать два мобильных ФАПа и передвижной комплекс „стоматология“», — сказал Муцоев.

В период пандемии потребовались быстрые решения и в сфере образования, заметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Так, волонтеры и партийцы передали школьникам из нуждающихся семей более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения. Координатор партпроекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев отметил, что в регионе решили продолжить проект даже после его окончания: «В период снятия ограничений мы продолжаем обеспечивать малоимущие и многодетные семьи планшетами и ноутбуками, передавая оргтехнику на баланс школы».

Аршинова заметила, что в пандемию удалось избежать замедления в строительстве новых школ. При участии «Новой школы» с 2016 года в регионах было построено 370 образовательных объектов, а к 2024 году будет создано еще 1300. Одновременно идет работа по поиску новых кадров в образовании. Благодаря программе «Сельский учитель» в селах с 2020 года удалось закрыть 1802 вакансии учителей.

Партийцы и волонтеры подарили детям 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения Фото: пресс-служба «Единой России»

«По ней [программе]выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов», — пояснила Аршинова. Кроме того, с 2016 года в регионы было поставлено более девяти тысяч школьных автобусов. «Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов», — подчеркнула Аршинова. Также она напомнила о введении бесплатного горячего питания для детей младших классов и о дополнительных выплатах для учителей за классное руководство (пять тысяч рублей).

Развитие здравоохранения и образования ставит вопрос о привлечении новых молодых кадров в эти сферы, отметил ректор РХТУ имени Менделеева, победить праймериз Александр Мажуга. По его словам, поиску специалистов будет способствовать появление 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах по инициативе «Единой России». «Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень», — резумировал Александр Мажуга.

9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о выполнении предвыборной программы 2016 года. Полученный опыт он предложил реализовать в подготовке новой программы к выборам 2021 года.