Суд в РФ признал законным отстранение от работы без QR-кода

02 декабря 2021 в 16:11 Размер текста - 17 +

Педагоги просили восстановить их на работе и выплатить зарплату за четыре месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Волгоградский областной суд отказал в иске преподавателям школы искусств, которых отстранили от работы из-за того, что у них не было ни прививки от коронавирусной инфекции, ни QR-кода. Решение судебной инстанции опубликовано на официальном сайте. «Преподаватели МКОУ ДО „Детская школа искусств“ обратились в суд с иском, в котором указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Суд, изучив материалы дела, отказал истцам в удовлетворении исковых требований», — В своем заявлении преподаватели требовали допустить их к работе и выплатить зарплату с августа по настоящее время. Отмечается также, что суд посчитал действия работодателя законными. Однако сообщается, что и это решение может быть обжаловано. Ранее в соцсетях массово пожаловались на отстранение от работы без QR-кода. Кроме того, в челябинском детско-юношеском центре (ДЮЦ) педагог был вынужден написать заявление о неоплачиваемом отпуске, так как не сделал прививку от коронавируса. Также в Свердловской области отказавшихся от вакцинации 987 учителей отстранили от работы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Волгоградский областной суд отказал в иске преподавателям школы искусств, которых отстранили от работы из-за того, что у них не было ни прививки от коронавирусной инфекции, ни QR-кода. Решение судебной инстанции опубликовано на официальном сайте. «Преподаватели МКОУ ДО „Детская школа искусств“ обратились в суд с иском, в котором указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Суд, изучив материалы дела, отказал истцам в удовлетворении исковых требований», — В своем заявлении преподаватели требовали допустить их к работе и выплатить зарплату с августа по настоящее время. Отмечается также, что суд посчитал действия работодателя законными. Однако сообщается, что и это решение может быть обжаловано. Ранее в соцсетях массово пожаловались на отстранение от работы без QR-кода. Кроме того, в челябинском детско-юношеском центре (ДЮЦ) педагог был вынужден написать заявление о неоплачиваемом отпуске, так как не сделал прививку от коронавируса. Также в Свердловской области отказавшихся от вакцинации 987 учителей отстранили от работы.