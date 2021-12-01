01 декабря 2021
30 ноября 2021

Суд в РФ признал законным отстранение от работы без QR-кода

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Педагоги просили восстановить их на работе и выплатить зарплату за четыре месяца Фото:
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Волгоградский областной суд отказал в иске преподавателям школы искусств, которых отстранили от работы из-за того, что у них не было ни прививки от коронавирусной инфекции, ни QR-кода. Решение судебной инстанции опубликовано на официальном сайте.

«Преподаватели МКОУ ДО „Детская школа искусств“ обратились в суд с иском, в котором указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Суд, изучив материалы дела, отказал истцам в удовлетворении исковых требований», —

В своем заявлении преподаватели требовали допустить их к работе и выплатить зарплату с августа по настоящее время. Отмечается также, что суд посчитал действия работодателя законными. Однако сообщается, что и это решение может быть обжаловано.

Ранее в соцсетях массово пожаловались на отстранение от работы без QR-кода. Кроме того, в челябинском детско-юношеском центре (ДЮЦ) педагог был вынужден написать заявление о неоплачиваемом отпуске, так как не сделал прививку от коронавируса. Также в Свердловской области отказавшихся от вакцинации 987 учителей отстранили от работы.

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Волгоградский областной суд отказал в иске преподавателям школы искусств, которых отстранили от работы из-за того, что у них не было ни прививки от коронавирусной инфекции, ни QR-кода. Решение судебной инстанции опубликовано на официальном сайте. «Преподаватели МКОУ ДО „Детская школа искусств“ обратились в суд с иском, в котором указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Суд, изучив материалы дела, отказал истцам в удовлетворении исковых требований», — В своем заявлении преподаватели требовали допустить их к работе и выплатить зарплату с августа по настоящее время. Отмечается также, что суд посчитал действия работодателя законными. Однако сообщается, что и это решение может быть обжаловано. Ранее в соцсетях массово пожаловались на отстранение от работы без QR-кода. Кроме того, в челябинском детско-юношеском центре (ДЮЦ) педагог был вынужден написать заявление о неоплачиваемом отпуске, так как не сделал прививку от коронавируса. Также в Свердловской области отказавшихся от вакцинации 987 учителей отстранили от работы.
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