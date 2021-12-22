ЛДПР подарила Рашкину лосиные рога

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин не стал принимать подарок от ЛДПР Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Представители партии ЛДПР подарили лосиные рога депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину, которого обвиняют в незаконной охоте. Рашкин от такого подарка отказался.

«Депутаты ЛДПР продолжили троллить Рашкина и подарили ему на Новый год самый заветный подарок — рога „от Жириновского“. Рашкин дар не принял. Рога оставили у кабинета», — сообщает telegram-канал SHOT.

Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте и убийстве лося, пишет «Дни.ру». Решением суда Рашкину запретили охотиться и выходить из дома по ночам, пишет RT. Депутат признался, что у него отсутствовало разрешение на охоту.

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Представители партии ЛДПР подарили лосиные рога депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину, которого обвиняют в незаконной охоте. Рашкин от такого подарка отказался. «Депутаты ЛДПР продолжили троллить Рашкина и подарили ему на Новый год самый заветный подарок — рога „от Жириновского“. Рашкин дар не принял. Рога оставили у кабинета», — сообщает telegram-канал SHOT. Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте и убийстве лося, пишет «Дни.ру». Решением суда Рашкину запретили охотиться и выходить из дома по ночам, пишет RT. Депутат признался, что у него отсутствовало разрешение на охоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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