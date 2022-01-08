Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев в Казахстане

Благодаря помощи военных из ОДКБ, Казахстану удалось избежать тысячи жертв. Об этом заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
«Если бы войска ОДКБ сейчас не прибыли, мы, конечно, могли бы справиться сами, но у нас 2 миллиона 724 тысячи квадратных километров (территория), пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло… А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», — сказал Ертысбаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января из-за резкого скачка цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у стран ОДКБ помощь в преодолении «террористической угрозы». Первые российские подразделения прибыли в Казахстан 6 января. Затем в стране произвели посадку девять самолетов с российскими военными. Консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин доложил, что в случае необходимости в Казахстан отправят дополнительную военную помощь. По его словам, сейчас основная часть миротворцев находится в столице Казахстана — Нур-Султане и в Алма-Ате. По данным Минобороны России, миротворческие силы ОДКБ не принимают участия в военных операциях. Они обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов и пр.
Благодаря помощи военных из ОДКБ, Казахстану удалось избежать тысячи жертв. Об этом заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. «Если бы войска ОДКБ сейчас не прибыли, мы, конечно, могли бы справиться сами, но у нас 2 миллиона 724 тысячи квадратных километров (территория), пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло… А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», — сказал Ертысбаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января из-за резкого скачка цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у стран ОДКБ помощь в преодолении «террористической угрозы». Первые российские подразделения прибыли в Казахстан 6 января. Затем в стране произвели посадку девять самолетов с российскими военными. Консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин доложил, что в случае необходимости в Казахстан отправят дополнительную военную помощь. По его словам, сейчас основная часть миротворцев находится в столице Казахстана — Нур-Султане и в Алма-Ате. По данным Минобороны России, миротворческие силы ОДКБ не принимают участия в военных операциях. Они обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов и пр.