В свердловские и тюменские магазины завезли поддельную рыбу

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области выявлено нарушение в ФГИС «Меркурий» при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на рыбу уполномоченным лицом ООО «МОРЕОКЕАН». Рыбная продукция реализована в торгово-розничные сети Свердловской и Тюменской областей. Информация об этом появилась на официальном сайте органа исполнительной власти.
«Должностными лицами Управления установлено, что ООО „МОРЕОКЕАН“ выработало рыбу и рыбные продукты из сырья иного биологического вида рыб. Из минтая мороженного глазированного объемом 933 килограммов изготовлено 910 килограммов „филе горбуши мороженое глазированное“ и 69 килограммов „рыбо-костного полуфабриката замороженного“», — сказано в сообщении. Установить достоверное происхождение продукции не удалось. Это свидетельствует о введении в оборот продукции неизвестного происхождения с признаками фальсификации.
ООО «МОРЕОКЕАН» приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» сроком на 30 дней. Хозяйствующему субъекту выписано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований законодательства РФ. Направлены информационные письма в Управление МВД по Свердловской области, территориальное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам и получателям рыбы и рыбной продукции на территории Свердловской и Тюменской областей для принятия мер в рамках полномочий.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили в продажу 20 тонн зараженных яблок. Фрукт завезли из Кабардино-Балкарии.
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