Челябинцы отремонтировали поезда для Луганской железной дороги. Фото

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесо поезда
Два подвижных состава отремонтированы капитально, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинские специалисты отремонтировали два электропоезда для Луганской железной дороги. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня на рейс поставили два электропоезда Луганской железной дороги, которые отремонтировали челябинские специалисты. Ремонт капитальный», — написал он в своем telegram-канале.

Пасечник уточнил, что восстановление поездов проводилось на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области. В двух подвижных составах полностью заменена проводка, ходовая часть и внутривагонное оборудование. Теперь жители ЛНР смогут перемещаться по региону на трех таких пригородных поездах.

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Челябинские специалисты отремонтировали два электропоезда для Луганской железной дороги. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня на рейс поставили два электропоезда Луганской железной дороги, которые отремонтировали челябинские специалисты. Ремонт капитальный», — написал он в своем telegram-канале. Пасечник уточнил, что восстановление поездов проводилось на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области. В двух подвижных составах полностью заменена проводка, ходовая часть и внутривагонное оборудование. Теперь жители ЛНР смогут перемещаться по региону на трех таких пригородных поездах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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