Челябинцы отремонтировали поезда для Луганской железной дороги. Фото

17 мая 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Два подвижных состава отремонтированы капитально, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские специалисты отремонтировали два электропоезда для Луганской железной дороги. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня на рейс поставили два электропоезда Луганской железной дороги, которые отремонтировали челябинские специалисты. Ремонт капитальный», — написал он в своем telegram-канале. Пасечник уточнил, что восстановление поездов проводилось на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области. В двух подвижных составах полностью заменена проводка, ходовая часть и внутривагонное оборудование. Теперь жители ЛНР смогут перемещаться по региону на трех таких пригородных поездах. Telegram-канал Леонида Пасечника Telegram-канал Леонида Пасечника

Челябинские специалисты отремонтировали два электропоезда для Луганской железной дороги. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня на рейс поставили два электропоезда Луганской железной дороги, которые отремонтировали челябинские специалисты. Ремонт капитальный», — написал он в своем telegram-канале. Пасечник уточнил, что восстановление поездов проводилось на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области. В двух подвижных составах полностью заменена проводка, ходовая часть и внутривагонное оборудование. Теперь жители ЛНР смогут перемещаться по региону на трех таких пригородных поездах.