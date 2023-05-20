Россия полностью освободила Бахмут: главное к вечеру 20 мая

20 мая 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Бахмут (Артемовск) от ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 мая.