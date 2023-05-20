Россия полностью освободила Бахмут: главное к вечеру 20 мая

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, калибр23, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Вывод бойцов ЧВК «Вагнера» из Бахмута начнется 25 мая, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Бахмут (Артемовск) от ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 мая.

  • Бахмут полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин рассказал, что в 12 часов 20 мая 2023 года был взят последний участок города.
  • Вывод бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута начнется 25 мая. По заявлению Пригожина, солдаты отправятся на отдых и переподготовку. Следующей целью российских сил станет отбрасывание украинских военных от Донецка и близлежащих к нему территорий.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о принятии западными странами положительного решения по поводу поставок на Украину истребителей F-16. По заявлению украинского Минобороны, истребители прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года.
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  • Российские силы ПВО сбили множество ракет западного производства. За сутки перехвачено 12 американских снарядов HIMARS и британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Среди прочего была сбита американская авиабомба GBU-32.
  • В Минобороны РФ сообщили об остановке трех разведывательно-диверсионных групп на двух направлениях. На красно-лиманском направлении была пресечена деятельность двух ДРГ. Еще одна группа противника была остановлена на харьковском направлении.
  • Мариуполь в ночь на 20 мая подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По словам военкоров, удар был нацелен на неработающие аэропорты. Пострадавшие отсутствуют.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Бахмут (Артемовск) от ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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