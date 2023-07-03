В Госдуму внесли закон о звании «Город-герой спецоперации»

03 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит вопрос об учреждении звания «Город-герой спецоперации» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звание «Город-герой спецоперации» может быть учреждено населенным пунктам на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Законопроект внес лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Законопроект об учреждении звания „Город-герой специальной военной операции“ внесен в Госдуму», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале . Он уточнил, что звание будет учреждено городам, жители которых внесли огромный вклад в спецоперацию на Украине. Слуцкий добавил, что звание можно будет присваивать только тем городам, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для народных республик будет учитываться вклад с начала спецоперации, а для областей — с 30 сентября 2022 года. По словам главы ЛДПР, в таких городах появятся музеи, посвященные СВО, а также памятные стелы. Они будут посвящены подвигам жителей в ходе спецоперации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями является демилитаризация и денацификация Киева. ЛНР и ДНР были присоединены к России перед началом спецоперации, а Запорожская и Херсонская области — 30 сентября 2022 года.

Звание «Город-герой спецоперации» может быть учреждено населенным пунктам на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Законопроект внес лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Законопроект об учреждении звания „Город-герой специальной военной операции“ внесен в Госдуму», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Он уточнил, что звание будет учреждено городам, жители которых внесли огромный вклад в спецоперацию на Украине. Слуцкий добавил, что звание можно будет присваивать только тем городам, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для народных республик будет учитываться вклад с начала спецоперации, а для областей — с 30 сентября 2022 года. По словам главы ЛДПР, в таких городах появятся музеи, посвященные СВО, а также памятные стелы. Они будут посвящены подвигам жителей в ходе спецоперации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями является демилитаризация и денацификация Киева. ЛНР и ДНР были присоединены к России перед началом спецоперации, а Запорожская и Херсонская области — 30 сентября 2022 года.