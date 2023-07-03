В Госдуму внесли закон о звании «Город-герой спецоперации»

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
Госдума рассмотрит вопрос об учреждении звания «Город-герой спецоперации» Фото:

Звание «Город-герой спецоперации» может быть учреждено населенным пунктам на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Законопроект внес лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Законопроект об учреждении звания „Город-герой специальной военной операции“ внесен в Госдуму», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Он уточнил, что звание будет учреждено городам, жители которых внесли огромный вклад в спецоперацию на Украине.

Слуцкий добавил, что звание можно будет присваивать только тем городам, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для народных республик будет учитываться вклад с начала спецоперации, а для областей — с 30 сентября 2022 года.

По словам главы ЛДПР, в таких городах появятся музеи, посвященные СВО, а также памятные стелы. Они будут посвящены подвигам жителей в ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями является демилитаризация и денацификация Киева. ЛНР и ДНР были присоединены к России перед началом спецоперации, а Запорожская и Херсонская области — 30 сентября 2022 года.

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Звание «Город-герой спецоперации» может быть учреждено населенным пунктам на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Законопроект внес лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Законопроект об учреждении звания „Город-герой специальной военной операции“ внесен в Госдуму», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Он уточнил, что звание будет учреждено городам, жители которых внесли огромный вклад в спецоперацию на Украине. Слуцкий добавил, что звание можно будет присваивать только тем городам, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для народных республик будет учитываться вклад с начала спецоперации, а для областей — с 30 сентября 2022 года. По словам главы ЛДПР, в таких городах появятся музеи, посвященные СВО, а также памятные стелы. Они будут посвящены подвигам жителей в ходе спецоперации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями является демилитаризация и денацификация Киева. ЛНР и ДНР были присоединены к России перед началом спецоперации, а Запорожская и Херсонская области — 30 сентября 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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