Военные Беларуси приступили к маневрам с инструкторами ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военные Беларуси под руководством ЧВК «Вагнер» отрабатывают методы активной обороны Фото:

Военные Беларуси начали проводить маневры с инструкторами из ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в минобороны Беларуси.

«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК «Вагнер», — сообщили в минобороны республики. Основное внимание уделяется боевым действиям в современных условиях. В ходе тренировок отрабатываются методы активной обороны, а также вопросы обеспечения выживаемости на поле боя при активном использовании беспилотных летательных аппаратов.

После вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, боевые части компании были переброшены в Беларусь. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК желают переместиться в сторону Польши. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о более чем сотне «вагнеровцев», которые приблизились к польско-литовской границе из Беларуси.

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Военные Беларуси начали проводить маневры с инструкторами из ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в минобороны Беларуси. «Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК «Вагнер», — сообщили в минобороны республики. Основное внимание уделяется боевым действиям в современных условиях. В ходе тренировок отрабатываются методы активной обороны, а также вопросы обеспечения выживаемости на поле боя при активном использовании беспилотных летательных аппаратов. После вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, боевые части компании были переброшены в Беларусь. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК желают переместиться в сторону Польши. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о более чем сотне «вагнеровцев», которые приблизились к польско-литовской границе из Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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