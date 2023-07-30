Военные Беларуси приступили к маневрам с инструкторами ЧВК «Вагнер»

Военные Беларуси начали проводить маневры с инструкторами из ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в минобороны Беларуси.
«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК «Вагнер», — сообщили в минобороны республики. Основное внимание уделяется боевым действиям в современных условиях. В ходе тренировок отрабатываются методы активной обороны, а также вопросы обеспечения выживаемости на поле боя при активном использовании беспилотных летательных аппаратов.
После вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, боевые части компании были переброшены в Беларусь. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК желают переместиться в сторону Польши. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о более чем сотне «вагнеровцев», которые приблизились к польско-литовской границе из Беларуси.
Военные Беларуси начали проводить маневры с инструкторами из ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в минобороны Беларуси. «Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК «Вагнер», — сообщили в минобороны республики. Основное внимание уделяется боевым действиям в современных условиях. В ходе тренировок отрабатываются методы активной обороны, а также вопросы обеспечения выживаемости на поле боя при активном использовании беспилотных летательных аппаратов. После вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, боевые части компании были переброшены в Беларусь. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК желают переместиться в сторону Польши. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о более чем сотне «вагнеровцев», которые приблизились к польско-литовской границе из Беларуси.