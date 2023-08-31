Пассажир поезда из ХМАО украл телефон и укусил полицейского

31 августа 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

За похищение телефона и укус полицейского пассажир поезда из ХМАО получил штраф Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пьяный пассажир поезда «Приобье — Екатеринбург» похитил у соседа по вагону телефон и при задержании укусил полицейского за ногу. Официальная группа судебной системы ХМАО «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что мужчина является жителем Свердловской области. «Житель Ирбита, находясь в вагоне пассажирского поезда „Приобье — Екатеринбург“, похитил лежащий на столе телефон стоимостью более 4000 рублей. Во время задержания сотрудниками полиции в линейный пункт полиции на ст. Верхнекондинская ЛОП он находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и укусил полицейского зубами в область правой голени», — указано в публикации. На судебном заседании мужчина признал свою вину. По решению суда нарушитель порядка заплатит штраф — 13 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пассажирка поезда «Нижневартовск- Пенза» похитила телефон у соседа по купе и выбросила в мусорный бак. Таким образом женщина отомстила мужчине за шумное поведение.

Пьяный пассажир поезда «Приобье — Екатеринбург» похитил у соседа по вагону телефон и при задержании укусил полицейского за ногу. Официальная группа судебной системы ХМАО «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что мужчина является жителем Свердловской области. «Житель Ирбита, находясь в вагоне пассажирского поезда „Приобье — Екатеринбург“, похитил лежащий на столе телефон стоимостью более 4000 рублей. Во время задержания сотрудниками полиции в линейный пункт полиции на ст. Верхнекондинская ЛОП он находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и укусил полицейского зубами в область правой голени», — указано в публикации. На судебном заседании мужчина признал свою вину. По решению суда нарушитель порядка заплатит штраф — 13 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пассажирка поезда «Нижневартовск- Пенза» похитила телефон у соседа по купе и выбросила в мусорный бак. Таким образом женщина отомстила мужчине за шумное поведение.