Из-за ДТП в Тобольском районе два человека находятся в тяжелом состоянии

27 декабря 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». «На 203 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. <…> В результате происшествия в тяжелом состоянии в ОБ№3 города Тобольска доставлены водитель и пассажир автомобиля», — сказано в сообщении. По предварительным данным, водитель легковушки при обгоне не справился с управлением. URA.RU отправило запрос в ГИБДД Тобольска. Ответ ожидается. На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. В УГИБДД России по региону призывали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.

В Тобольском районе на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». «На 203 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. <…> В результате происшествия в тяжелом состоянии в ОБ№3 города Тобольска доставлены водитель и пассажир автомобиля», — сказано в сообщении. По предварительным данным, водитель легковушки при обгоне не справился с управлением. URA.RU отправило запрос в ГИБДД Тобольска. Ответ ожидается. На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. В УГИБДД России по региону призывали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.