Из-за ДТП в Тобольском районе два человека находятся в тяжелом состоянии

В Тобольском районе на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск».
«На 203 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. <…> В результате происшествия в тяжелом состоянии в ОБ№3 города Тобольска доставлены водитель и пассажир автомобиля», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, водитель легковушки при обгоне не справился с управлением. URA.RU отправило запрос в ГИБДД Тобольска. Ответ ожидается.
На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. В УГИБДД России по региону призывали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.