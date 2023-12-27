Из-за ДТП в Тобольском районе два человека находятся в тяжелом состоянии

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Стоп-кадр из видео ДТП с автобусом на М5. Челябинская область, дтп, автобус, авария, скорая помошь
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз Фото:

В Тобольском районе на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск».

«На 203 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. <…> В результате происшествия в тяжелом состоянии в ОБ№3 города Тобольска доставлены водитель и пассажир автомобиля», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель легковушки при обгоне не справился с управлением. URA.RU отправило запрос в ГИБДД Тобольска. Ответ ожидается.

На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. В УГИБДД России по региону призывали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.

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В Тобольском районе на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». «На 203 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля и большегруз с полуприцепом. <…> В результате происшествия в тяжелом состоянии в ОБ№3 города Тобольска доставлены водитель и пассажир автомобиля», — сказано в сообщении. По предварительным данным, водитель легковушки при обгоне не справился с управлением. URA.RU отправило запрос в ГИБДД Тобольска. Ответ ожидается. На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. В УГИБДД России по региону призывали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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