В Кремле ответили на вопрос о передаче ООН доказательств причастности Киева к атаке на Ил-76

Песков: российские следователи ищут доказательства причастности к сбитию Ил-76

26 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Следователи ищут доказательства причастности к сбитию Ил-76, заявил Дмитрий Песков Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия примет решение о передаче доказательств ООН о сбитии самолета Ил-76, когда следователи получат всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Работают следователи. Будут приниматься решения по мере того, как следователи уже получат всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ предоставить ООН доказательства о причастности Украины к крушению Ил-76. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Россия примет решение о передаче доказательств ООН о сбитии самолета Ил-76, когда следователи получат всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Работают следователи. Будут приниматься решения по мере того, как следователи уже получат всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ предоставить ООН доказательства о причастности Украины к крушению Ил-76. Его слова передает корреспондент URA.RU.