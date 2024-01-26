В Кремле ответили на вопрос о передаче ООН доказательств причастности Киева к атаке на Ил-76

Песков: российские следователи ищут доказательства причастности к сбитию Ил-76
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Следователи ищут доказательства причастности к сбитию Ил-76, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия примет решение о передаче доказательств ООН о сбитии самолета Ил-76, когда следователи получат всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работают следователи. Будут приниматься решения по мере того, как следователи уже получат всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ предоставить ООН доказательства о причастности Украины к крушению Ил-76. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия примет решение о передаче доказательств ООН о сбитии самолета Ил-76, когда следователи получат всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Работают следователи. Будут приниматься решения по мере того, как следователи уже получат всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ предоставить ООН доказательства о причастности Украины к крушению Ил-76. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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