В Кремле ответили на вопрос о передаче ООН доказательств причастности Киева к атаке на Ил-76

Следователи ищут доказательства причастности к сбитию Ил-76, заявил Дмитрий Песков
Россия примет решение о передаче доказательств ООН о сбитии самолета Ил-76, когда следователи получат всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Работают следователи. Будут приниматься решения по мере того, как следователи уже получат всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ предоставить ООН доказательства о причастности Украины к крушению Ил-76. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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