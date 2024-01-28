МВД Турции: россиянин оказался в числе задержанных после нападения на церковь

29 января 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Полиция в Турции задержала 47 человек, подозреваемых в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. «В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана», — передает слова главы МВД ТАСС. Предполагается, что они участники Исламского государства (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).

Полиция в Турции задержала 47 человек, подозреваемых в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. «В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана», — передает слова главы МВД ТАСС. Предполагается, что они участники Исламского государства (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).