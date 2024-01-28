28 января 2024

МВД Турции: россиянин оказался в числе задержанных после нападения на церковь

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Полиция в Турции задержала 47 человек, подозреваемых в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана», — передает слова главы МВД ТАСС. Предполагается, что они участники Исламского государства (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).

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Полиция в Турции задержала 47 человек, подозреваемых в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. «В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана», — передает слова главы МВД ТАСС. Предполагается, что они участники Исламского государства (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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