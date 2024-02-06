Разработчик «планшета Чубайса» инициировал банкротство

«Роснано» обратится в суд Москвы с заявлением о банкротстве «Пластик Лоджик»
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Бренды ПМЭФ, роснано
«Пластик Лоджик», принадлежащей «Роснано», известен производством «гибких планшетов» Фото:

АО «Роснано», руководителем которого являлся Анатолий Чубайс, намерено обратиться в суд Москвы, чтобы инициировать банкротство своей компании «Пластик Лоджик». Соответствующие данные опубликованы на портале «Федресурс». В 2015 году Чубайс выкупил компанию, чтобы начать производство гибких планшетов с экраном без источников света.

«Акционерное общество „Роснано“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Пластик-Лоджик“», — отмечается на ресурсном портале. Далее в «Роснано» дали понять, что банкротство хотят инициировать после того, как была проведена оценка платежеспособности портфельной компании.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом. Оно обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — сообщили журналистам «Интерфакс» в «Роснано».

В период с 2010 по 2012 года Анатолий Чубайс инвестировал 7,1 миллиарда рублей в компанию Plastic Logic. Она занималась разработкой некремниевых дисплеев для техники. Тогда «Роснано» получило 43,84% акций компании. Уже в 2015 году Чубайс полностью выкупил ее. На тот момент Чубайс заявлял, что это единственная компания, которая занимается производством пластиковых экранов без подсветки. Поэтому электроэнергия потребляется гораздо меньше, чем у планшетов iPad от Apple, говорил экс-глава «Роснано». В 2011 году Чубайс лично показывал президенту России Владимиру Путину планшет от Plastic Logic. Уже в 2022 году Путин отмечал, что работа Чубайса на посту «Роснано» не принесла государству экономической выгоды.

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АО «Роснано», руководителем которого являлся Анатолий Чубайс, намерено обратиться в суд Москвы, чтобы инициировать банкротство своей компании «Пластик Лоджик». Соответствующие данные опубликованы на портале «Федресурс». В 2015 году Чубайс выкупил компанию, чтобы начать производство гибких планшетов с экраном без источников света. «Акционерное общество „Роснано“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Пластик-Лоджик“», — отмечается на ресурсном портале. Далее в «Роснано» дали понять, что банкротство хотят инициировать после того, как была проведена оценка платежеспособности портфельной компании. «Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом. Оно обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — сообщили журналистам «Интерфакс» в «Роснано». В период с 2010 по 2012 года Анатолий Чубайс инвестировал 7,1 миллиарда рублей в компанию Plastic Logic. Она занималась разработкой некремниевых дисплеев для техники. Тогда «Роснано» получило 43,84% акций компании. Уже в 2015 году Чубайс полностью выкупил ее. На тот момент Чубайс заявлял, что это единственная компания, которая занимается производством пластиковых экранов без подсветки. Поэтому электроэнергия потребляется гораздо меньше, чем у планшетов iPad от Apple, говорил экс-глава «Роснано». В 2011 году Чубайс лично показывал президенту России Владимиру Путину планшет от Plastic Logic. Уже в 2022 году Путин отмечал, что работа Чубайса на посту «Роснано» не принесла государству экономической выгоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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