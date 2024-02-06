Разработчик «планшета Чубайса» инициировал банкротство

«Роснано» обратится в суд Москвы с заявлением о банкротстве «Пластик Лоджик»

06 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

«Пластик Лоджик», принадлежащей «Роснано», известен производством «гибких планшетов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU АО «Роснано», руководителем которого являлся Анатолий Чубайс, намерено обратиться в суд Москвы, чтобы инициировать банкротство своей компании «Пластик Лоджик». Соответствующие данные опубликованы на портале «Федресурс». В 2015 году Чубайс выкупил компанию, чтобы начать производство гибких планшетов с экраном без источников света. «Акционерное общество „Роснано“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Пластик-Лоджик“», — отмечается на ресурсном портале. Далее в «Роснано» дали понять, что банкротство хотят инициировать после того, как была проведена оценка платежеспособности портфельной компании. «Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом. Оно обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — сообщили журналистам «Интерфакс» в «Роснано». В период с 2010 по 2012 года Анатолий Чубайс инвестировал 7,1 миллиарда рублей в компанию Plastic Logic. Она занималась разработкой некремниевых дисплеев для техники. Тогда «Роснано» получило 43,84% акций компании. Уже в 2015 году Чубайс полностью выкупил ее. На тот момент Чубайс заявлял, что это единственная компания, которая занимается производством пластиковых экранов без подсветки. Поэтому электроэнергия потребляется гораздо меньше, чем у планшетов iPad от Apple, говорил экс-глава «Роснано». В 2011 году Чубайс лично показывал президенту России Владимиру Путину планшет от Plastic Logic. Уже в 2022 году Путин отмечал, что работа Чубайса на посту «Роснано» не принесла государству экономической выгоды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

АО «Роснано», руководителем которого являлся Анатолий Чубайс, намерено обратиться в суд Москвы, чтобы инициировать банкротство своей компании «Пластик Лоджик». Соответствующие данные опубликованы на портале «Федресурс». В 2015 году Чубайс выкупил компанию, чтобы начать производство гибких планшетов с экраном без источников света. «Акционерное общество „Роснано“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Пластик-Лоджик“», — отмечается на ресурсном портале. Далее в «Роснано» дали понять, что банкротство хотят инициировать после того, как была проведена оценка платежеспособности портфельной компании. «Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом. Оно обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — сообщили журналистам «Интерфакс» в «Роснано». В период с 2010 по 2012 года Анатолий Чубайс инвестировал 7,1 миллиарда рублей в компанию Plastic Logic. Она занималась разработкой некремниевых дисплеев для техники. Тогда «Роснано» получило 43,84% акций компании. Уже в 2015 году Чубайс полностью выкупил ее. На тот момент Чубайс заявлял, что это единственная компания, которая занимается производством пластиковых экранов без подсветки. Поэтому электроэнергия потребляется гораздо меньше, чем у планшетов iPad от Apple, говорил экс-глава «Роснано». В 2011 году Чубайс лично показывал президенту России Владимиру Путину планшет от Plastic Logic. Уже в 2022 году Путин отмечал, что работа Чубайса на посту «Роснано» не принесла государству экономической выгоды.