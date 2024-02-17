ОНФ обнародовал кадры наступления челябинских военнослужащих под Авдеевкой

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В боях на передовой участвуют челябинские военнослужащие Фото:
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Отделение «Народного фронта» в Челябинской области обнародовало кадры наступления российской армии на Авдеевском направлении. В боях на передовой участвовали, в том числе челябинские военнослужащие.

«Оперативные кадры челябинских военнослужащих с передовой: наша армия наступает на Авдеевском направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ОНФ. Там также добавили, что «Народный фронт» совсем недавно доставил этому подразделению квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пламегасители.

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Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в Донецкой народной республики. Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продвинулись в направлении квартала многоэтажек. Теперь в центре города — на месте братской могилы советских солдат, установлен российский флаг. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте, высказал мнение британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию.

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Отделение «Народного фронта» в Челябинской области обнародовало кадры наступления российской армии на Авдеевском направлении. В боях на передовой участвовали, в том числе челябинские военнослужащие. «Оперативные кадры челябинских военнослужащих с передовой: наша армия наступает на Авдеевском направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ОНФ. Там также добавили, что «Народный фронт» совсем недавно доставил этому подразделению квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пламегасители. Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в Донецкой народной республики. Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продвинулись в направлении квартала многоэтажек. Теперь в центре города — на месте братской могилы советских солдат, установлен российский флаг. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте, высказал мнение британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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