«Уральским авиалиниям» отказали в полетах из Челябинска в Дубай и Стамбул

Компания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга не смогла получить допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Как следует из приказа Росавиации, на обе заявки получен отказ.
«Воздушная линия „Челябинск — Дубай“, перевозчик „Уральские авиалинии“. Отказать в допуске», — отмечено в приказе.
На оба направления получены административные разрешения авиационных властей ОАЭ и Турции. Документы оформлены на зимнее расписание сезона 2023—2024 годов. Летать в Арабские Эмираты и Турцию предполагалось по два раза в неделю на каждом направлении.
«Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».
На данных авиационных линиях перевозчики уже имеются. На три полета в неделю до Дубая есть разрешение у Azur Air, до Стамбула — у Red Wings и «Аэрофлота». При этом полетная программа первой компании предусматривает три вылета в неделю, второй — 14 вылетов. «Аэрофлот» имеет постоянное разрешение. Согласно расписанию челябинского аэропорта, рейсы не осуществляются.
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