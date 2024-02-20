«Уральским авиалиниям» отказали в полетах из Челябинска в Дубай и Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Авиакомпании отказали в допуске на полеты по двум зарубежным направлениям из Челябинска Фото:

Компания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга не смогла получить допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Как следует из приказа Росавиации, на обе заявки получен отказ.

«Воздушная линия „Челябинск — Дубай“, перевозчик „Уральские авиалинии“. Отказать в допуске», — отмечено в приказе.

На оба направления получены административные разрешения авиационных властей ОАЭ и Турции. Документы оформлены на зимнее расписание сезона 2023—2024 годов. Летать в Арабские Эмираты и Турцию предполагалось по два раза в неделю на каждом направлении.

«Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На данных авиационных линиях перевозчики уже имеются. На три полета в неделю до Дубая есть разрешение у Azur Air, до Стамбула — у Red Wings и «Аэрофлота». При этом полетная программа первой компании предусматривает три вылета в неделю, второй — 14 вылетов. «Аэрофлот» имеет постоянное разрешение. Согласно расписанию челябинского аэропорта, рейсы не осуществляются.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга не смогла получить допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Как следует из приказа Росавиации, на обе заявки получен отказ. «Воздушная линия „Челябинск — Дубай“, перевозчик „Уральские авиалинии“. Отказать в допуске», — отмечено в приказе. На оба направления получены административные разрешения авиационных властей ОАЭ и Турции. Документы оформлены на зимнее расписание сезона 2023—2024 годов. Летать в Арабские Эмираты и Турцию предполагалось по два раза в неделю на каждом направлении. «Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». На данных авиационных линиях перевозчики уже имеются. На три полета в неделю до Дубая есть разрешение у Azur Air, до Стамбула — у Red Wings и «Аэрофлота». При этом полетная программа первой компании предусматривает три вылета в неделю, второй — 14 вылетов. «Аэрофлот» имеет постоянное разрешение. Согласно расписанию челябинского аэропорта, рейсы не осуществляются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...