«Уральским авиалиниям» отказали в полетах из Челябинска в Дубай и Стамбул

20 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Авиакомпании отказали в допуске на полеты по двум зарубежным направлениям из Челябинска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга не смогла получить допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Как следует из приказа Росавиации, на обе заявки получен отказ. «Воздушная линия „Челябинск — Дубай“, перевозчик „Уральские авиалинии“. Отказать в допуске», — отмечено в приказе. На оба направления получены административные разрешения авиационных властей ОАЭ и Турции. Документы оформлены на зимнее расписание сезона 2023—2024 годов. Летать в Арабские Эмираты и Турцию предполагалось по два раза в неделю на каждом направлении. «Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». На данных авиационных линиях перевозчики уже имеются. На три полета в неделю до Дубая есть разрешение у Azur Air, до Стамбула — у Red Wings и «Аэрофлота». При этом полетная программа первой компании предусматривает три вылета в неделю, второй — 14 вылетов. «Аэрофлот» имеет постоянное разрешение. Согласно расписанию челябинского аэропорта, рейсы не осуществляются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга не смогла получить допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Как следует из приказа Росавиации, на обе заявки получен отказ. «Воздушная линия „Челябинск — Дубай“, перевозчик „Уральские авиалинии“. Отказать в допуске», — отмечено в приказе. На оба направления получены административные разрешения авиационных властей ОАЭ и Турции. Документы оформлены на зимнее расписание сезона 2023—2024 годов. Летать в Арабские Эмираты и Турцию предполагалось по два раза в неделю на каждом направлении. «Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». На данных авиационных линиях перевозчики уже имеются. На три полета в неделю до Дубая есть разрешение у Azur Air, до Стамбула — у Red Wings и «Аэрофлота». При этом полетная программа первой компании предусматривает три вылета в неделю, второй — 14 вылетов. «Аэрофлот» имеет постоянное разрешение. Согласно расписанию челябинского аэропорта, рейсы не осуществляются.