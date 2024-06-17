Якушеву прочат место в Совфеде от одного из регионов УрФО

Якушев станет сенатором Совфеда от Курганской или Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральскому полпреду Владимиру Якушеву прочат кресло сенатора Совфеда
Уральскому полпреду Владимиру Якушеву прочат кресло сенатора Совфеда Фото:

Полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву прочат место в Совете Федерации от одного из регионов УрФО — Курганской или Челябинской области. Обсуждается, что переход может состояться осенью, когда он официально вступит в должность секретаря Генсовета ЕР. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Урала.

«Якушева выдвинут в сенаторы либо Вадим Шумков, либо Алексей Текслер после завершения собственных избирательных кампаний. Выборы главы региона пройдут еще и в ХМАО. Но там врио губернатора Руслан Кухарук пообещал место в Совфеде экс-главе региона Наталье Комаровой. Причем сделал это публично и при поддержке самого Якушева», — поделился информацией инсайдер.

В пресс-службе правительства Челябинской области заявили, что не комментируют состав потенциальных кандидатов «сенаторской тройки». В пресс-службу правительства Курганской области был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. В уральском полпредстве по номеру телефона пресс-службы, указанному на сайте, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Согласно публикации в официальном telegram-канале полпредства «UrFO_Info», Якушев будет совмещать две должности — полномочного представителя президента и секретаря Генсовета ЕР. Однако в политистеблишменте Урала убеждены, что смена полпреда все же произойдет в силу колоссальной нагрузки, которая предполагает каждая из должностей.

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Полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву прочат место в Совете Федерации от одного из регионов УрФО — Курганской или Челябинской области. Обсуждается, что переход может состояться осенью, когда он официально вступит в должность секретаря Генсовета ЕР. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Урала. «Якушева выдвинут в сенаторы либо Вадим Шумков, либо Алексей Текслер после завершения собственных избирательных кампаний. Выборы главы региона пройдут еще и в ХМАО. Но там врио губернатора Руслан Кухарук пообещал место в Совфеде экс-главе региона Наталье Комаровой. Причем сделал это публично и при поддержке самого Якушева», — поделился информацией инсайдер. В пресс-службе правительства Челябинской области заявили, что не комментируют состав потенциальных кандидатов «сенаторской тройки». В пресс-службу правительства Курганской области был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. В уральском полпредстве по номеру телефона пресс-службы, указанному на сайте, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Согласно публикации в официальном telegram-канале полпредства «UrFO_Info», Якушев будет совмещать две должности — полномочного представителя президента и секретаря Генсовета ЕР. Однако в политистеблишменте Урала убеждены, что смена полпреда все же произойдет в силу колоссальной нагрузки, которая предполагает каждая из должностей.
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