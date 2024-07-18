18 июля 2024

Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил супругов к заключению в колонии-поселении
Суд приговорил супругов к заключению в колонии-поселении Фото:

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой (оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые раскидывали салфетки со стихами и высказываниями на украинском языке в супермаркете «Лента». Пару признали виновными в публичных призывах к терроризму. Дюдяева получила 3,5 года лишения свободы, ее супруг – три года колонии поселения, сообщают СМИ.

«В Первом западном военном окружном суде вынесли приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой и Александру Доценко… Женщине назначили три года шесть месяцев колонии-поселения, ее мужу — три года колонии-поселения», — сообщает «Фонтанка». Суд признал вину пары по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Супругов задержали 25 января. По данным следствия, накануне Рождества они подкладывали к товарам в супермаркете открытки со стихами и высказываниями с проукраинскими лозунгами. Сами подсудимые обвинение отрицали. Также у супругов изъяли принтер – вероятное орудие преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой (оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые раскидывали салфетки со стихами и высказываниями на украинском языке в супермаркете «Лента». Пару признали виновными в публичных призывах к терроризму. Дюдяева получила 3,5 года лишения свободы, ее супруг – три года колонии поселения, сообщают СМИ. «В Первом западном военном окружном суде вынесли приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой и Александру Доценко… Женщине назначили три года шесть месяцев колонии-поселения, ее мужу — три года колонии-поселения», — сообщает «Фонтанка». Суд признал вину пары по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Супругов задержали 25 января. По данным следствия, накануне Рождества они подкладывали к товарам в супермаркете открытки со стихами и высказываниями с проукраинскими лозунгами. Сами подсудимые обвинение отрицали. Также у супругов изъяли принтер – вероятное орудие преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...