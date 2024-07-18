Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой (оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые раскидывали салфетки со стихами и высказываниями на украинском языке в супермаркете «Лента». Пару признали виновными в публичных призывах к терроризму. Дюдяева получила 3,5 года лишения свободы, ее супруг – три года колонии поселения, сообщают СМИ.
«В Первом западном военном окружном суде вынесли приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой и Александру Доценко… Женщине назначили три года шесть месяцев колонии-поселения, ее мужу — три года колонии-поселения», — сообщает «Фонтанка». Суд признал вину пары по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Супругов задержали 25 января. По данным следствия, накануне Рождества они подкладывали к товарам в супермаркете открытки со стихами и высказываниями с проукраинскими лозунгами. Сами подсудимые обвинение отрицали. Также у супругов изъяли принтер – вероятное орудие преступления.
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