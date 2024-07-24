Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с ЧВК «Вагнер» священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, известного своими поездками в зону специальной военной операции и записавшего видео, на фоне которого присутствовали мужчины с флагом ЧВК «Вагнер» . Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.
«Беляев лишен сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих повторный брак, блуд, воровство и избиение людей», — говорится на сайте пресс-службы. Еще одна причина снятия сана — нарушение правила Константинопольского Двукратного Собора, который осуждает телесные наказания.
Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении священника Беляева после того, как он прибыл из Харьковской области в феврале. После извержения священник записал видеообращение, в котором он стоит на фоне флага ЧВК «Вагнер». В видеоролике мужчина обвинил церковное руководство региона в препятствовании СВО и призвал не мешать ему поддерживать русское воинство.
Ранее патриарх Кирилл лишил сана экс-ректора Российского православного университета, экс-наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра. Это было сделано из-за нарушения им 25-го правила Святых Апостолов, пишет RT.
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