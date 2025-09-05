05 сентября 2025

В Telegram зафиксированы массовые сбои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбой произошел в мессенджере
Сбой произошел в мессенджере Фото:

В России зафиксированы перебои в работе Telegram, что подтверждается сообщениями ряда пользователей. Данный факт был также подтвержден корреспондентом URA.RU.

«В течение часа поступили сотни обращений с жалобами на сбои в мессенджере», — указано в сервисе Downdetector. Уточняется, что около 21:00 по московскому времени пользователи начали отмечать невозможность отправки сообщений и работу Telegram в мобильной версии.

Ранее, утром 5 сентября, пользователи Telegram по всей России уже сталкивались с масштабными сбоями в работе мессенджера: пик жалоб был зафиксирован в 11:11 по московскому времени, а наибольшее количество обращений поступило из Новосибирской области, Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, а также Свердловской области. Проблемы наблюдались как на мобильных устройствах, так и на компьютерах, особенно среди пользователей Android. 

Сбой случился в Telegram
Сбой случился в Telegram
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксированы перебои в работе Telegram, что подтверждается сообщениями ряда пользователей. Данный факт был также подтвержден корреспондентом URA.RU. «В течение часа поступили сотни обращений с жалобами на сбои в мессенджере», — указано в сервисе Downdetector. Уточняется, что около 21:00 по московскому времени пользователи начали отмечать невозможность отправки сообщений и работу Telegram в мобильной версии. Ранее, утром 5 сентября, пользователи Telegram по всей России уже сталкивались с масштабными сбоями в работе мессенджера: пик жалоб был зафиксирован в 11:11 по московскому времени, а наибольшее количество обращений поступило из Новосибирской области, Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, а также Свердловской области. Проблемы наблюдались как на мобильных устройствах, так и на компьютерах, особенно среди пользователей Android. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...