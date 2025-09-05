В Telegram зафиксированы массовые сбои

В России зафиксированы перебои в работе Telegram, что подтверждается сообщениями ряда пользователей. Данный факт был также подтвержден корреспондентом URA.RU.
«В течение часа поступили сотни обращений с жалобами на сбои в мессенджере», — указано в сервисе Downdetector. Уточняется, что около 21:00 по московскому времени пользователи начали отмечать невозможность отправки сообщений и работу Telegram в мобильной версии.
Ранее, утром 5 сентября, пользователи Telegram по всей России уже сталкивались с масштабными сбоями в работе мессенджера: пик жалоб был зафиксирован в 11:11 по московскому времени, а наибольшее количество обращений поступило из Новосибирской области, Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, а также Свердловской области. Проблемы наблюдались как на мобильных устройствах, так и на компьютерах, особенно среди пользователей Android.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.