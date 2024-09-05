«Единая Россия» запустила ситуационные центры по наблюдению за выборами

Партия «Единая Россия» запустила федеральный и региональные ситуационные центры для контроля за ходом выборов в Единый день голосования. Эти центры будут функционировать в круглосуточном режиме в Центральном исполкоме партии и на местах во всех регионах, где проходят выборы.
«Наша задача — последовательно три дня наблюдать за происходящим, давать объективный и честный ответ на возможные вызовы, пресекать попытки создания фейков о ходе голосования», — подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. Его слова опубликованы
В рамках подготовки к Единому дню голосования, который охватит практически всю страну, в ситуационных центрах будут работать юристы и IT-специалисты, обрабатывая сообщения от наблюдателей. Мониторинговые и информационные системы «Единой России» были проверены на готовность противостоять внешним угрозам и работать с большим объемом информации в режиме реального времени.
В Единый день голосования 8 сентября избиратели определят состав законодательных собраний субъектов РФ, городских дум, мэров и глав регионов, а также депутатов Госдумы по одномандатным округам. В общей сложности будет замещено более 33,7 тысячи мандатов в органах местного самоуправления.
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