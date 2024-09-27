Патрушев: Запад пытается лишить Россию судоходства на Балтике

27 сентября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Запад начал пытаться ограничить влияние РФ в Балтике после расширения НАТО Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Запад пытается изменить статус Балтийского моря, запретив России судоходство. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области. «После вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы… Вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что некоторые российские суда уже отключали от спутниковой связи, когда те ходили в Балтийском море. По словам Патрушева, такие инциденты создают угрозы для критической инфраструктуры РФ. Ранее Патрушев объяснил, почему Запад проводит военные учения вблизи российской границы. По его словам, таким образом НАТО готовится к боевым действиям с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад пытается изменить статус Балтийского моря, запретив России судоходство. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области. «После вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы… Вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что некоторые российские суда уже отключали от спутниковой связи, когда те ходили в Балтийском море. По словам Патрушева, такие инциденты создают угрозы для критической инфраструктуры РФ. Ранее Патрушев объяснил, почему Запад проводит военные учения вблизи российской границы. По его словам, таким образом НАТО готовится к боевым действиям с РФ.