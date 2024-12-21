Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые вышел на публику вместе со своей внучкой Алисой. Он привел девочку на ледовое шоу своей супруги Татьяны Навки «Щелкунчик», которое прошло в августе. Он отметил, что они с внучкой беседуют редко, но ему очень нравится ее ход мыслей.
«Беседуем совсем редко, но очень интересно. Знаете, когда уже такая взрослая девушка [Алиса], когда она рассказывает о мировоззрении, это очень интересно», — заявил Песков. Его слова передает Starhit. Отмечается, что по пути на ледовое шоу рядом с пресс-секретарем шла певица Ани Лорак. Сначала Дмитрий Песков познакомил ее со своей дочерью Елизаветой, а потом с Алисой.
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