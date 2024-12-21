Песков впервые вышел в свет со своей внучкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков вывел в свет свою внучку Алису и познакомил ее с Ани Лорак
Дмитрий Песков вывел в свет свою внучку Алису и познакомил ее с Ани Лорак Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые вышел на публику вместе со своей внучкой Алисой. Он привел девочку на ледовое шоу своей супруги Татьяны Навки «Щелкунчик», которое прошло в августе. Он отметил, что они с внучкой беседуют редко, но ему очень нравится ее ход мыслей. 

«Беседуем совсем редко, но очень интересно. Знаете, когда уже такая взрослая девушка [Алиса], когда она рассказывает о мировоззрении, это очень интересно», — заявил Песков. Его слова передает Starhit. Отмечается, что по пути на ледовое шоу рядом с пресс-секретарем шла певица Ани Лорак. Сначала Дмитрий Песков познакомил ее со своей дочерью Елизаветой, а потом с Алисой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые вышел на публику вместе со своей внучкой Алисой. Он привел девочку на ледовое шоу своей супруги Татьяны Навки «Щелкунчик», которое прошло в августе. Он отметил, что они с внучкой беседуют редко, но ему очень нравится ее ход мыслей.  «Беседуем совсем редко, но очень интересно. Знаете, когда уже такая взрослая девушка [Алиса], когда она рассказывает о мировоззрении, это очень интересно», — заявил Песков. Его слова передает Starhit. Отмечается, что по пути на ледовое шоу рядом с пресс-секретарем шла певица Ани Лорак. Сначала Дмитрий Песков познакомил ее со своей дочерью Елизаветой, а потом с Алисой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...