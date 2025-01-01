В Благовещенске 1 января военнослужащий устроил гонки по городским улицам, в результате которых повредил несколько машин, в том числе и полицейскую. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
«Военный 1-го января устроил гонки <...> в Благовещенске и разбил полицейскую машину», — сообщил telegram-канал Baza. Сообщается, что сотрудники ГИБДД более часа преследовали нарушителя, водителя черной Toyota. За время погони мужчина успел повредить несколько автомобилей.
Когда автомобиль удалось заблокировать, водитель в попытке скрыться пошел на таран полицейского автомобиля. После задержания выяснилось, что за рулем авто, устроившего несколько ДТП, находился 36-летний военнослужащий. В состоянии алкогольного опьянения он был передан в руки военной комендатуры для дальнейшего разбирательства.
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