Пьяный военный устроил гонки в Благовещенске и разбил машину полиции. Видео

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В Благовещенске военный сел в нетрезвом состоянии за руль и разбил полицейскую машину, сообщила Baza
В Благовещенске военный сел в нетрезвом состоянии за руль и разбил полицейскую машину, сообщила Baza Фото:

В Благовещенске 1 января военнослужащий устроил гонки по городским улицам, в результате которых повредил несколько машин, в том числе и полицейскую. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Военный 1-го января устроил гонки <...> в Благовещенске и разбил полицейскую машину», — сообщил telegram-канал Baza. Сообщается, что сотрудники ГИБДД более часа преследовали нарушителя, водителя черной Toyota. За время погони мужчина успел повредить несколько автомобилей.

Когда автомобиль удалось заблокировать, водитель в попытке скрыться пошел на таран полицейского автомобиля. После задержания выяснилось, что за рулем авто, устроившего несколько ДТП, находился 36-летний военнослужащий. В состоянии алкогольного опьянения он был передан в руки военной комендатуры для дальнейшего разбирательства.

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В Благовещенске 1 января военнослужащий устроил гонки по городским улицам, в результате которых повредил несколько машин, в том числе и полицейскую. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. «Военный 1-го января устроил гонки <...> в Благовещенске и разбил полицейскую машину», — сообщил telegram-канал Baza. Сообщается, что сотрудники ГИБДД более часа преследовали нарушителя, водителя черной Toyota. За время погони мужчина успел повредить несколько автомобилей. Когда автомобиль удалось заблокировать, водитель в попытке скрыться пошел на таран полицейского автомобиля. После задержания выяснилось, что за рулем авто, устроившего несколько ДТП, находился 36-летний военнослужащий. В состоянии алкогольного опьянения он был передан в руки военной комендатуры для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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