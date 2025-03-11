11 марта 2025

В Петербурге арестован мужчина за финансирование ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе следственных мероприятий обвиняемый полностью признал свою вину
В ходе следственных мероприятий обвиняемый полностью признал свою вину Фото:

Куйбышевский суд Петербурга заключил под стражу жителя Ленинградской области Илью Тарасова за финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Тарасов, находясь на территории ЛО, будучи несогласным с политическим курсом РФ, решил оказать финансовую помощь Украине», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В конце февраля 2025 года Тарасов, несогласный с политическим курсом России, решил оказать финансовую помощь Украине. Он перевел 12 532 рубля 28 копеек в зарубежный фонд, занимающийся приобретением вооружения и военного оснащения для ВСУ.

Задержание Тарасова произошло 11 марта в Петербурге. После задержания ему было предъявлено обвинение за государственную измену. В ходе следственных мероприятий обвиняемый полностью признал свою вину. Суд избрал Тарасову заключение под стражу до 10 мая 2025 года.

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Куйбышевский суд Петербурга заключил под стражу жителя Ленинградской области Илью Тарасова за финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Тарасов, находясь на территории ЛО, будучи несогласным с политическим курсом РФ, решил оказать финансовую помощь Украине», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В конце февраля 2025 года Тарасов, несогласный с политическим курсом России, решил оказать финансовую помощь Украине. Он перевел 12 532 рубля 28 копеек в зарубежный фонд, занимающийся приобретением вооружения и военного оснащения для ВСУ. Задержание Тарасова произошло 11 марта в Петербурге. После задержания ему было предъявлено обвинение за государственную измену. В ходе следственных мероприятий обвиняемый полностью признал свою вину. Суд избрал Тарасову заключение под стражу до 10 мая 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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