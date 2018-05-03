Акции протеста в России теряют популярность и массовость

15:54 03 мая 2018 1

Алексей Навальный отказался от проведения акции протеста 5 мая на проспекте академика Сахарова и требует Тверскую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции российской оппозиции теряют массовость. Эксперты привели данные о численности публичных протестов последних месяцев. На протестную акцию «Против репрессий» 6 мая 2017 года в Москве организаторы обещали созвать 10 тысяч человек, однако реально пришло 1000 человек. На митинг блогера Алексея Навального в Москве 12 июня было заявлено 15 тысяч человек, но фактически пришло 4,5 тысячи.

На акции оппозиции собирается все меньше и меньше россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 августа прошлого года на столичный митинг «За свободный интернет», по данным полиции, пришло около тысячи манифестантов вместо заявленных 10 тысяч. Такая же ситуация повторилась в январе 2018 года при проведении «Забастовки избирателей». По информации правоохранительных органов, в Барнауле на согласованную с мэрией акцию пришли около 100-150 человек, хотя организаторами было заявлено около 3 тысяч.

Эта статистика иллюстрирует причины, по которым Алексей Навальный отказался от проведения своей новой акции протеста 5 мая на проспекте академика Сахарова, хотя 30 апреля сам принял участие там в митинге в поддержку Telegram. В его биографии были периоды, когда он не собирал анонсированную аудиторию: 25 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге прошел так называемый марш «За честные выборы», который организовали и провели представители несистемной оппозиции. По оценкам МВД, на мероприятие собрались около 2,5 тысяч человек, хотя заявлено было около 25 тысяч.

Алексей Навальный теряет популярность, признают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На митинге под лозунгом «За сменяемость власти!», организованном Алексеем Навальным 20 сентября 2015 года, появилось около четырех тысяч человек, даже с учетом многочисленных блогеров и журналистов. Счетчик MobCounter насчитал 5 тыс. 170 человек. Однако организаторы в заявке указывали предполагаемую численность в 40 тыс. человек. Таким образом, пришло в 8-10 раз меньше людей, даже если брать во внимание разные методы подсчетов.

«Навальный пытается всеми возможными способами привлечь внимание к себе и своей акции. Есть вероятность, что его митинг окажется куда менее масштабным и резонансным, чем тот, который ранее состоялся в поддержку Telegram», — пояснил политолог Максим Жаров. Напомним, 30 апреля в поддержку проекта Павла Дурова вышли от 7 до 12 тыс. человек.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Алексей Навальный «специально провоцирует власть на репрессии». «Его основная задача сегодня — добиться проведения несанкционированного митинга, ведь власть должна будет прореагировать на нарушение закона. Однако Навальный попытается собрать на акцию подростков, чтобы потом заявить — смотрите, бьют детей!» — пояснил Журавлев.

По мнению экспертов, Навальный попытается собрать на акцию подростков, чтобы потом заявить — смотрите, бьют детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По его словам, Навальный «откровенно подставляет своих сторонников». «Думаю, он идет на этот шаг от отчаяния — блогер понимает, что стремительно теряет популярность, поэтому идет на крайние меры, проявляя политический эгоизм», — заключил собеседник агентства.

Ранее Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее, предложив блогеру провести акцию на проспекте Сахарова. Однако Навальный заявил, что не хочет идти на какой-либо компромисс с властями. Представители мэрии Москвы назвали действия Навального безответственными. «Это провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», — заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.