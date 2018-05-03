Акции протеста в России теряют популярность и массовость

Акции российской оппозиции теряют массовость. Эксперты привели данные о численности публичных протестов последних месяцев. На протестную акцию «Против репрессий» 6 мая 2017 года в Москве организаторы обещали созвать 10 тысяч человек, однако реально пришло 1000 человек. На митинг блогера Алексея Навального в Москве 12 июня было заявлено 15 тысяч человек, но фактически пришло 4,5 тысячи.
26 августа прошлого года на столичный митинг «За свободный интернет», по данным полиции, пришло около тысячи манифестантов вместо заявленных 10 тысяч. Такая же ситуация повторилась в январе 2018 года при проведении «Забастовки избирателей». По информации правоохранительных органов, в Барнауле на согласованную с мэрией акцию пришли около 100-150 человек, хотя организаторами было заявлено около 3 тысяч.
Эта статистика иллюстрирует причины, по которым Алексей Навальный отказался от проведения своей новой акции протеста 5 мая на проспекте академика Сахарова, хотя 30 апреля сам принял участие там в митинге в поддержку Telegram. В его биографии были периоды, когда он не собирал анонсированную аудиторию: 25 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге прошел так называемый марш «За честные выборы», который организовали и провели представители несистемной оппозиции. По оценкам МВД, на мероприятие собрались около 2,5 тысяч человек, хотя заявлено было около 25 тысяч.
На митинге под лозунгом «За сменяемость власти!», организованном Алексеем Навальным 20 сентября 2015 года, появилось около четырех тысяч человек, даже с учетом многочисленных блогеров и журналистов. Счетчик MobCounter насчитал 5 тыс. 170 человек. Однако организаторы в заявке указывали предполагаемую численность в 40 тыс. человек. Таким образом, пришло в 8-10 раз меньше людей, даже если брать во внимание разные методы подсчетов.
«Навальный пытается всеми возможными способами привлечь внимание к себе и своей акции. Есть вероятность, что его митинг окажется куда менее масштабным и резонансным, чем тот, который ранее состоялся в поддержку Telegram», — пояснил политолог Максим Жаров. Напомним, 30 апреля в поддержку проекта Павла Дурова вышли от 7 до 12 тыс. человек.
По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Алексей Навальный «специально провоцирует власть на репрессии». «Его основная задача сегодня — добиться проведения несанкционированного митинга, ведь власть должна будет прореагировать на нарушение закона. Однако Навальный попытается собрать на акцию подростков, чтобы потом заявить — смотрите, бьют детей!» — пояснил Журавлев.
По его словам, Навальный «откровенно подставляет своих сторонников». «Думаю, он идет на этот шаг от отчаяния — блогер понимает, что стремительно теряет популярность, поэтому идет на крайние меры, проявляя политический эгоизм», — заключил собеседник агентства.
Ранее Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее, предложив блогеру провести акцию на проспекте Сахарова. Однако Навальный заявил, что не хочет идти на какой-либо компромисс с властями. Представители мэрии Москвы назвали действия Навального безответственными. «Это провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», — заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.