23:33 22 ноября 2017 2

Кириенко уверен, что НКО был послан правильный сигнал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во втором этапе конкурса президентских грантов победили свыше двух тысяч организаций. Между победителями разделили 4,4 млрд рублей, заявил глава объединённого экспертного комитета Фонда Андрей Клепач.

По его данным, в этом году победителей существенно больше, чем год назад. Клепач также отметил, что за этот год Фонд распределил 6 млрд 653 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

По словам первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, с учётом софинансирования некоммерческие организации в этом году получат свыше 11 млрд рублей. При этом сумма самого скромного гранта составит 51 тысячу рублей, а самого крупного 26,9 млн рублей. Эти 27 млн будут потрачены на проведение вторых Всемирных парадельфийских игр, добавил Кириенко.

Кроме того, Кириенко отметил, что четыре НКО, исключенные из реестра иноагентов, получили президентские гранты. «Мне кажется, это очень важная история. Это как раз организации, которые сказали: «Мы отказываемся от иностранного финансирования», — цитирует Кириенко ТАСС. По мнению первого замглавы президентской администрации, это правильный сигнал для российских НКО.

В 2017 году для проведения конкурса президентских грантов был организован единый оператор, ответственный за развитие гражданского общества. Прием заявок на участие во втором этапе конкурса завершился 29 сентября. В настоящее время подводятся его итоги.