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25 января 2018
15:44  25 января 2018 1

«Мороз по коже». Водонаева вспомнила об общении с маньяками в Тюмени

Алена Водонаева призвала родителей больше времени уделять своим детямФото: Алена Водонаева, «Инстаграм»

Телеведущая Алена Водонаева высказала свое мнение по поводу убийства студентом «Бауманки» Артемом Исхаковым своей 19-летней возлюбленной. Экс-участница «Дома-2» призналась, что пришла в ужас от этой истории.

«С появлением интернета и внедрением в неокрепшие умы различного информационного мусора наши подростки черпают, к сожалению, не только хорошее. Примеры Америки, где тинейджеры убивают и насилуют, для нас уже давно стали не просто историями „а у них“. У нас то же самое», — написала Водонаева на своей странице в «Инстаграме». Она отметила, что прочитала предсмертное письмо Артема Исхакова и пришла от него в ужас.

Телеведущая также рассказала, что посмотрела страницу убитой студентки. «И знаете, от чего я больше в шоке? От того, что поколение, родившееся в нулевые, идеализирует депрессивно-смертельный стиль. В фотографиях, в музыке, в постановке лиц и поз на своих картинках. Все какое-то грязное, мрачное, и они с отрешенными лицами, типа модные, гордо несут всю эту чертовщину в массы», — призналась Алена Водонаева. Она также призвала родителей «не пускать на самотек» жизнь своих детей. «Я в прошлом работала криминальным журналистом, много общалась и с убийцами и с маньяками. Среди них, как правило, были люди взрослые или конченые наркоманы, — добавила Водонаева. — Как такое происходит среди школьников, среди студентов престижных вузов?» По всей видимости, телеведущая вспомнила свой опыт работы на телевидении в Тюмени.

Студент МГТУ им. Баумана Артём Исхаков убил свою подругу Татьяну Страхову из-за неразделённой любви, а затем покончил с собой, сообщало ранее RT. После совершения преступления молодой человек написал прощальное письмо. Он также косвенно обвинил в произошедшем музыканта из Екатеринбурга.

Дарья Корчак
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