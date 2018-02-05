11:37 05 февраля 2018 7

Губернаторы примут участие в финале конкурса «Лидеры России» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин примут участие в финале конкурса «Лидеры России», который пройдет в Сочи с 6 по 11 февраля.Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Тюменской области, Владимир Якушев планирует принять участие в мероприятии 8 февраля, когда пройдет день наставника: «Губернатора еще не принял решение, наставником какого финалиста он хотел бы стать», — пояснили в пресс-службе. Ранее финалист из Тюмени Сергей Мандзюк рассказал «URA.RU», что мечтает видеть своим куратором Владимира Якушева: «У него огромный опыт в формировании сильной, эффективной команды. Хотел бы получить советы по выстраиванию взаимоотношений в своей организации», — сказал Мандзюк и уточнил, что окончательный выбор будут делать не участники конкурса, а сами наставники.

300 участников вышли в финал проекта «Лидеры России»

Пресс-секретарь главы Ямала Наталья Хлопунова тоже подтвердила намерения Дмитрия Кобылкина принять участие в финале конкурса. «Губернатор подготовил для участников несколько испытаний с арктической спецификой. Его подопечный будет определен по итогам встреч и выполнения заданий», — сообщила «РБК Тюмень» пресс-секретарь главы ЯНАО. В пресс-службе Всероссийского конкурса по Уральскому федеральному округу «Лидеры России» сообщили, что участие в финальном этапе испытаний подтвердили 39 наставников. Среди них руководитель ФАС Игорь Артемьев, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие. Напомним, что в финал конкурса «Лидеры России» вышло 300 человек, из них будет определено 100 победителей. Из Тюменской области в финальных испытаниях примут участие шесть человек.