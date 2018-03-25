В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы посетители клуба и торгового центра

В минувшую субботу, 24 марта, в Москве снова пришлось эвакуировать посетителей торговых центров и развлекательных заведений. На этот раз объектами телефонного терроризма стали ТЦ «Охотный ряд» и клуб Brooklyn Hall.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, угроза в зрыва в ТЦ «Охотный ряд» на манежной площади не подтвердилась: специалисты уже обследовали все помещения комплекса и не нашли ничего подозрительного. Всего из ТЦ было эвакуировано порядка тысячи посетителей и сотрудников.
При этом еще порядка 500 человек пришлось выводить на улицу из концертного зала Brooklyn Hall на Дербеневской набережной. Туда также поступил анонимный телефонный телефонный звонок — неизвестный сообщил о готовящемся в помещении клуба взрыве.
Отметим, по действующему в России законодательству, максимальный срок за «телефонный терроризм» был увеличен с 5 до 10 лет лишения свободы. Как писало «URA.RU», соответствующие поправки были внесены в декабре 2017 года.