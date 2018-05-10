08:53 10 мая 2018 0

Певица поделилась, как началась ее карьера в большом шоу-бизнесе Фото: Юлия Самойлова, Instagram

Певица Юлия Самойлова, которая представила Россию на конкурсе «Евровидение-2018», назвала народную артистку СССР Аллу Пугачеву своей крестной матерью. По словам Юлии, примадонна помогла ей подняться по карьерной лестнице.

Самойлова рассказала, что Пугачева заметила ее на проекте «Фактор А». «Здорово, что я успела понравиться Алле Борисовне. Ее можно назвать моей крестной матерью в шоу-бизнесе. Думаю, если бы всего этого не случилось, жизнь моя сложилась бы иначе», — цитируют певицу «Известия». Самойлова добавила, что ее продюсированием примадонна не занимается, но они продолжают общаться.

Юлия Самойлова примет участие в 63-м конкурсе «Евровидение» в Португалии 10 мая. Ранее в Сети раскритиковали ее номер после показа репетиции. После этого, по информации ИА FlashNord, певицу даже предложили заменить на конкурсе Ольгой Бузовой. «URA.RU» сообщало, что постановка и художественная мысль номера Самойловой построены на теме зарождения жизни.