Раскрыты подробности номера Самойловой на «Евровидении»

Режиссер Алексей Голубев раскрыл подробности номера певицы Юлии Самойловой, с которым она представит Россию во втором полуфинале «Евровидения».
По словам режиссера, постановка технически очень сложная не только в исполнении, но и в установке декораций. На их установку команде дается всего 30 секунд, причем конструкции должны быть хорошо зафиксированы в определенных местах. Иначе будет нарушена композиция номера, пояснил РИА «Новости» Голубев.
Помимо слаженной работы команды, режиссер отметил профессионализм самих исполнителей: «Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении». Выступление, по словам собеседника агентства, выстроено таким образом, чтобы зритель сначала оценил талант Самойловой.
Что касается самого номера, художественная мысль построена на теме зарождения жизни, а танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.
Ранее, напомним, россияне раскритиковали номер Юлии Самойловой после просмотра репетиции. Им не понравились ни декорации, ни хореография, ни вокал, поэтому в качестве «экстренных» мер предложили позвать Ольгу Бузову.