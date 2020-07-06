В России вдвое реже стали одобрять рефинансирование ипотеки

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Ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов считает, что процент по ипотеке в ближайшее время может опуститься до уровня 5—6% годовых . Он отметил, что для этого ключевая ставка ЦБ России должна составить 3−3,5%, а это маловероятно при нынешнем уровне инфляции.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготного ипотечного кредитования в России, передает « Национальная служба новостей ». Теперь под 6,5 процента годовых в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита равна 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн рублей.

В Российских банках отметили, что количество заявок на рефинансирование возросло, но банкам в условиях снижения ставки приходится более тщательно проверять платежеспособность клиентов, что и вызывает падения процента одобрения. По данным издания, все последствия влияния кризиса на доходы граждан можно будет увидеть осенью.

«С начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45 до 23%», — цитируют Хусаинова « Известия» . По его словам, число тех, кто бы хотел поменять условия кредитования, но потерял такую возможность, возросло с 15 до 35%.

Доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала с начала текущего года почти в два раза. Об этом сообщил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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