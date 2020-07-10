В России изменятся правила изъятия детей из семьи

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Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Ребенка могут отобрать, если его жизни что-то угрожает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семей. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, председатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

«Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов», — цитирует Крашенинникова ТАСС. Отмечается, что для этого предполагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс новой категорией дел особого производства. По словам автора законопроекта, предложение направлено на обеспечение конституционных положений о защите семьи. Также он отметил, что данная мера поможет создать условия для достойного воспитания детей в семье.

Согласно действующему законодательству, немедленное отобрание ребенка производится органами опеки на основании акта органа исполнительной власти субъекта РФ, если органы местного самоуправления наделены соответствующими полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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