«Ласточка» возобновит рейсы между Тюменью и Екатеринбургом 1 августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 августа электропоезд «Ласточка» снова будет курсировать между Тюменью и Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД тюменского региона. Маршрут был временно отменен из-за пандемии коронавируса.

«Ласточка» № 814/811 с 1 августа ежедневно будет отправляться из Екатеринбурга в Тюмень в 17:48, прибытие в 22:18. Из Тюмени со 2 августа отправление в 06:49, прибытие в Екатеринбург в 11:59. Предусмотрены остановки на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович», — пояснили агентству в тюменском управлении СвЖД.

Там отметили, что на некоторые места в электропоезде перевозчик предоставляет скидку: от 20% до 40%. Как отметили в пресс-службе СвЖД тюменского региона, «Ласточка» перестала ходить между Екатеринбургом и Тюменью 10 апреля, после объявления в регионах УрФО режима повышенной готовности.