Бывшая Тимати рассказала, как повлияла на его уход от Шишковой

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Анастасия Решетова подчеркнула, что расставание с Тимати не является пиар-ходом Фото: Личная страница Анастасии Решетовой в Instagram

Бывшая девушка Тимура Юнусова (Тимати) Анастасия Решетова опровергла слухи о том, что именно она стала причиной расставания музыканта с предыдущей пассией — уроженкой Тюмени Аленой Шишковой. Об этом Решетова заявила в интервью изданию Starhit.

Решетова прокомментировала появившиеся слухи о том, что она начала встречаться с Юнусовым, когда Шишкова была еще беременна первым ребенком рэпера — Алисой. «Я не имею отношения к расставанию родителей Алисы», — цитирует Решетову издание. По ее словам, их знакомство с Тимати незадолго до расставания с Шишковой стало обычным совпадением.

Помимо этого, 24-летняя модель попросила не рассматривать ее расставание с музыкантом как пиар-ход. Она подчеркнула, что у пары не было цели сделать из всего этого шоу.

Тимур Юнусов и Анастасия Решетова заявили о расставании 11 сентября. По словам модели, их союз не выдержал всех испытаний, однако они будут продолжать общение ради общего сына Ратмира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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