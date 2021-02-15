Суточная заболеваемость коронавирусом в России начала расти

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В целом ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее было зафиксировано 14 185 зараженных.

«За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Умерли 394 больных COVID-19, выздоровели — 13 935 человек.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в Москве. Там зафиксировано 1818 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 1093 заболевшими. На третьем — Московская область, где за сутки зарегистрирован 801 случай коронавируса.

Среди регионов Урала больше всего заболевших за сутки в Свердловской области (+263). В Челябинской области — 261, Пермском крае — 258, Тюменской области — 110, ХМАО — 144, Курганской области — 90, ЯНАО — 51 новый случай COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 086 090 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них жертвами COVID-19 стали 80 520 человек. Днем ранее в России было выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От коронавируса скончались 430 больных, излечились — 15 194, сообщает портал argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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