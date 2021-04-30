Пермяки пожаловались Путину на имиджевый проект краевых властей

Жители Перми направили обращение к президенту России Владимиру Путину из-за имиджевого проекта краевых властей. Они попросили главу государства защитить их гаражи, которые сносят под новую сцену Оперного театра. Строить объект краевые власти решили в историческом центре города — микрорайоне Разгуляй.
«Уважаемый Владимир Владимирович, в случае со строительной площадкой под Пермский оперный театр ситуация далее красивых картинок не зашла. Территория бывшего гаражно-строительного кооператива №1 превратилась в руины. Просим принять меры по недопущению дальнейшего нарушения прав граждан, собственников гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй», — сказано в обращении (имеется в распоряжении URA.RU), которое подписали 18 человек.
Жители города также обращают внимание президента на то, что снос строений ведется незаконно. Некоторые из них не давали властям разрешение на демонтаж объектов и не получили за это компенсацию.
Ранее URA.RU писало, власти приступили к сносу гаражей весной 2019 года под строительство новой сцены Пермской оперы. Изначально власти рассчитывали успеть построить ее к 300-летию Перми (2023 год). Пермяки, в свою очередь, обратились в суд, а снос гаражей был временно приостановлен.
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