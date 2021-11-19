В Беларуси мигранты из Ирака пожаловались на рост цен на шаурму

Продавцы шаурмы на ходу повышают цены, пожаловались беженцы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Мигранты на границе Беларуси и Польши пожаловалась на рост цен на еду. По словам беженцев, шаурма подорожала в пять раз — с трех белорусских рублей (89,5 российских рубля) до пятнадцати (447,5 российских рубля).

«Люди подходят — начались цены с трех рублей, сейчас до пятнадцати дошло. На ходу цену повышают. Люди возмущаются. Это кощунство, на это надо обратить внимание», — цитирует одного из беженцев «Пятый канал».

По последним данным, в Беларуси находится порядка семи тысяч беженцев. Две тысячи из них разместились в стихийном лагере на границе Польши.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт обвинила Европейский союз в нарушении договоренностей по урегулированию миграционного кризиса. Речь идет о механизме, который предложил глава государства Александр Лукашенко. Евросоюз, по ее мнению, должен был создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере на белорусско-польской границе. Минск обязался содействовать возвращению остальных пяти тысяч мигрантов на родину.

Недавно беженцы вновь попытались прорваться на территорию Польши. Днем 16 ноября они начали ломать ограждение со стороны Беларуси и бросать камни в пограничников. Польша в ответ применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Предыдущая попытка прорваться через белорусско-польскую границу также не удалась. Тех, кто все-таки проник на территорию Польши, задержали силовики.