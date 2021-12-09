Депутаты ГД попросят Мишустина о срочных выплатах семьям с детьми

09 декабря 2021 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили ввести единый стандарт по пособиям многодетным семьям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» попросят председателя правительства РФ Михаила Мишустина ускорить рассмотрение поправок в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей», чтобы фракция могла внести документ в нижнюю палату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Прошло почти восемь месяцев, но правительство до сих пор не ответило на наше письмо. В связи с этим в самое ближайшее время фракция СРЗП направит сообщение к приложению Михаилу Мишустину с просьбой поручить ответственным чиновникам ускорить подготовку ответа. В самое ближайшее время мы планируем внести законопроект в Госдуму», — цитирует пресс-служба заявление заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Кузнецова. В начале года депутаты партии подготовили поправки в закон о мерах соцподдержки многодетных семей, в апреле отправили законопроект в правительство РФ. Они предложили ввести в России единый федеральный стандарт по социальным пособиям многодетным семьям. «Нужны единые федеральные стандарты. Позиция партии такова: многодетной должна считаться семья до достижения младшим ребенком 16-летнего возраста, если он учится по программе среднего образования, до 18-летнего возраста», — заявил Кузнецов. В России с 1 января поднимут размер детских выплат. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. В Москве проиндексируют пособия на детей и выплаты многодетным семьям. В других регионах поднимут размер социальной помощи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» попросят председателя правительства РФ Михаила Мишустина ускорить рассмотрение поправок в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей», чтобы фракция могла внести документ в нижнюю палату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Прошло почти восемь месяцев, но правительство до сих пор не ответило на наше письмо. В связи с этим в самое ближайшее время фракция СРЗП направит сообщение к приложению Михаилу Мишустину с просьбой поручить ответственным чиновникам ускорить подготовку ответа. В самое ближайшее время мы планируем внести законопроект в Госдуму», — цитирует пресс-служба заявление заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Кузнецова. В начале года депутаты партии подготовили поправки в закон о мерах соцподдержки многодетных семей, в апреле отправили законопроект в правительство РФ. Они предложили ввести в России единый федеральный стандарт по социальным пособиям многодетным семьям. «Нужны единые федеральные стандарты. Позиция партии такова: многодетной должна считаться семья до достижения младшим ребенком 16-летнего возраста, если он учится по программе среднего образования, до 18-летнего возраста», — заявил Кузнецов. В России с 1 января поднимут размер детских выплат. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. В Москве проиндексируют пособия на детей и выплаты многодетным семьям. В других регионах поднимут размер социальной помощи.