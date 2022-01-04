Депутат Госдумы нашел деньги на новые выплаты россиянам

05 января 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

В России необходимо изменить бюджетную политику, считает Михаил Щапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государство должно вернуть в регионы доходы от налогов, полученные за последние 10 лет и направить их на адресную помощь россиянам. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Михаил Щапов. «Федеральный центр должен вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, чтобы они могли развивать свою экономику, создавать рабочие места, самостоятельно модернизировать социальную сферу. Мы требуем изменить бюджетную политику по следующим направлениям. Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищенным», — передает слова Щапова издание Regnum. По словам депутат, экономика России зайдет в тупик и глубокий кризис без соответствующих изменений. «Чтобы избежать этого кризиса, нам нужно консолидировать усилия, слушать и слышать друг друга, искать способы совместных действий», — заключил Щапов. Ранее экономист Виталий Калугин заявил, что в федеральном бюджете РФ нет денег на постоянную индексацию социальных выплат. По словам президента России Владимира Путина, правительство в ближайшее три года выделит на социальную поддержку граждан более 41,5 трлн рублей, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государство должно вернуть в регионы доходы от налогов, полученные за последние 10 лет и направить их на адресную помощь россиянам. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Михаил Щапов. «Федеральный центр должен вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, чтобы они могли развивать свою экономику, создавать рабочие места, самостоятельно модернизировать социальную сферу. Мы требуем изменить бюджетную политику по следующим направлениям. Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищенным», — передает слова Щапова издание Regnum. По словам депутат, экономика России зайдет в тупик и глубокий кризис без соответствующих изменений. «Чтобы избежать этого кризиса, нам нужно консолидировать усилия, слушать и слышать друг друга, искать способы совместных действий», — заключил Щапов. Ранее экономист Виталий Калугин заявил, что в федеральном бюджете РФ нет денег на постоянную индексацию социальных выплат. По словам президента России Владимира Путина, правительство в ближайшее три года выделит на социальную поддержку граждан более 41,5 трлн рублей, пишет RT.