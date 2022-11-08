Больше половины мобилизованных ямальцев отправились в зону рядом с СВО. Инсайд

Больше половины мобилизованных ямальцев отправились в зону рядом с СВО. Инсайд
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военнослужащие из ЯНАО находятся на полигонах рядом с зоной СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 80% мобилизованных жителей ЯНАО из Тюмени отправили в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Салехарда.

«Более 80% мобилизованных ямальцев из Тюмени отправлены на полигоны, находящиеся вблизи территории проведения спецоперации. Они дислоцируются в районе Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Остальные пока остаются в Тюмени», — сообщил агентству инсайдер.

В военный комиссариат ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Из ЯНАО призвали 920 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, в зоне СВО сейчас находится 80 000 мобилизованных. Призыв закончился в конце октября.

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Более 80% мобилизованных жителей ЯНАО из Тюмени отправили в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Салехарда. «Более 80% мобилизованных ямальцев из Тюмени отправлены на полигоны, находящиеся вблизи территории проведения спецоперации. Они дислоцируются в районе Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Остальные пока остаются в Тюмени», — сообщил агентству инсайдер. В военный комиссариат ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Из ЯНАО призвали 920 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, в зоне СВО сейчас находится 80 000 мобилизованных. Призыв закончился в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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