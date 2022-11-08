Более 80% мобилизованных жителей ЯНАО из Тюмени отправили в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Салехарда.
«Более 80% мобилизованных ямальцев из Тюмени отправлены на полигоны, находящиеся вблизи территории проведения спецоперации. Они дислоцируются в районе Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Остальные пока остаются в Тюмени», — сообщил агентству инсайдер.
В военный комиссариат ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Из ЯНАО призвали 920 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, в зоне СВО сейчас находится 80 000 мобилизованных. Призыв закончился в конце октября.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Более 80% мобилизованных жителей ЯНАО из Тюмени отправили в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Салехарда. «Более 80% мобилизованных ямальцев из Тюмени отправлены на полигоны, находящиеся вблизи территории проведения спецоперации. Они дислоцируются в районе Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Остальные пока остаются в Тюмени», — сообщил агентству инсайдер. В военный комиссариат ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Из ЯНАО призвали 920 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, в зоне СВО сейчас находится 80 000 мобилизованных. Призыв закончился в конце октября.