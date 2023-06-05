Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл, с чем столкнулись наступающие ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия 06 июня 2023 в 00:50 Размер текста - 17 + ВСУ понесла масштабные потери после попытки наступления Фото: Официальный сайт президента Украины Наступающие силы ВСУ (Вооруженные силы Украины) на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении встретились с тщательно подготовленной российской армией. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник Кучмы Олег Соскин. «Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности быть не может», — заявил эксперт в своем блоге . Как отметил Олег Соскин, после провала ВСУ в информационном поле Украины наступила тишина. Все СМИ старательно замалчивают масштабные потери силовиков Киева. В понедельник, 5 июня, о разгроме наступающих сил ВСУ рассказали в российском Министерстве обороны. Армия Украины планировала продвинуться на пяти участках на Южнодонецком направлении, но попытка противника прорвать укрепление провалилась, отмечают в российском ведомстве. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Но добиться успеха Украина во время наступления не смогла, отметили в Минобороны России. Там также добавили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении. Наступающие силы ВСУ (Вооруженные силы Украины) на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении встретились с тщательно подготовленной российской армией. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник Кучмы Олег Соскин. «Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности быть не может», — заявил эксперт в своем блоге. Как отметил Олег Соскин, после провала ВСУ в информационном поле Украины наступила тишина. Все СМИ старательно замалчивают масштабные потери силовиков Киева. В понедельник, 5 июня, о разгроме наступающих сил ВСУ рассказали в российском Министерстве обороны. Армия Украины планировала продвинуться на пяти участках на Южнодонецком направлении, но попытка противника прорвать укрепление провалилась, отмечают в российском ведомстве. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Но добиться успеха Украина во время наступления не смогла, отметили в Минобороны России. Там также добавили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям