05 июня 2023

Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл, с чем столкнулись наступающие ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ понесла масштабные потери после попытки наступления Фото:

Наступающие силы ВСУ (Вооруженные силы Украины) на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении встретились с тщательно подготовленной российской армией. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности быть не может», — заявил эксперт в своем блоге.

Как отметил Олег Соскин, после провала ВСУ в информационном поле Украины наступила тишина. Все СМИ старательно замалчивают масштабные потери силовиков Киева. В понедельник, 5 июня, о разгроме наступающих сил ВСУ рассказали в российском Министерстве обороны. Армия Украины планировала продвинуться на пяти участках на Южнодонецком направлении, но попытка противника прорвать укрепление провалилась, отмечают в российском ведомстве.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Но добиться успеха Украина во время наступления не смогла, отметили в Минобороны России. Там также добавили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступающие силы ВСУ (Вооруженные силы Украины) на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении встретились с тщательно подготовленной российской армией. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник Кучмы Олег Соскин. «Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности быть не может», — заявил эксперт в своем блоге. Как отметил Олег Соскин, после провала ВСУ в информационном поле Украины наступила тишина. Все СМИ старательно замалчивают масштабные потери силовиков Киева. В понедельник, 5 июня, о разгроме наступающих сил ВСУ рассказали в российском Министерстве обороны. Армия Украины планировала продвинуться на пяти участках на Южнодонецком направлении, но попытка противника прорвать укрепление провалилась, отмечают в российском ведомстве. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Но добиться успеха Украина во время наступления не смогла, отметили в Минобороны России. Там также добавили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...