Наступающие силы ВСУ (Вооруженные силы Украины) на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении встретились с тщательно подготовленной российской армией. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности быть не может», — заявил эксперт в своем
Как отметил Олег Соскин, после провала ВСУ в информационном поле Украины наступила тишина. Все СМИ старательно замалчивают масштабные потери силовиков Киева. В понедельник, 5 июня, о разгроме наступающих сил ВСУ рассказали в российском Министерстве обороны. Армия Украины планировала продвинуться на пяти участках на Южнодонецком направлении, но попытка противника прорвать укрепление провалилась, отмечают в российском ведомстве.
Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Но добиться успеха Украина во время наступления не смогла, отметили в Минобороны России. Там также добавили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.
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