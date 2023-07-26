Губернатор Моор отчитался об отдыхе детей участников СВО в «тюменской матрешке»

26 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Юные югорчане и ямальцы посетили Тобольск и Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 300 детей участников СВО отдохнули летом на туристических объектах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщили тюменский губернатор Александр Моор. «Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей из Тюменской области, Югры и Ямала путешествуют по регионам. Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам», — написал глава региона. По словам Моора, юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске. А югорчане и ямальцы — в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Ранее URA.RU писало, что дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Подростков ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу.

Около 300 детей участников СВО отдохнули летом на туристических объектах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщили тюменский губернатор Александр Моор. «Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей из Тюменской области, Югры и Ямала путешествуют по регионам. Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам», — написал глава региона. По словам Моора, юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске. А югорчане и ямальцы — в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Ранее URA.RU писало, что дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Подростков ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу.