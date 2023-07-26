Губернатор Моор отчитался об отдыхе детей участников СВО в «тюменской матрешке»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, православие
Юные югорчане и ямальцы посетили Тобольск и Тюмень Фото:

Около 300 детей участников СВО отдохнули летом на туристических объектах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщили тюменский губернатор Александр Моор.

«Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей из Тюменской области, Югры и Ямала путешествуют по регионам. Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам», — написал глава региона.

По словам Моора, юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске. А югорчане и ямальцы — в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Ранее URA.RU писало, что дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Подростков ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 300 детей участников СВО отдохнули летом на туристических объектах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщили тюменский губернатор Александр Моор. «Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей из Тюменской области, Югры и Ямала путешествуют по регионам. Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам», — написал глава региона. По словам Моора, юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске. А югорчане и ямальцы — в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Ранее URA.RU писало, что дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Подростков ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...