Российский врач погиб под обстрелами Израиля

02 декабря 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Палестинский врач с гражданством РФ погиб от атак Израиля, передает родственник погибшего Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российский врач погиб под обстрелами Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил родственник мужчины. «Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате израильского авиаудара по Газе», — сообщил родственник россиянина. Его слова передает РИА Новости. После прекращения временного перемирия между Палестиной и Израилем 28 ноября погибло уже более 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины, подчеркнув, что все погибли именно от израильских атак.

Российский врач погиб под обстрелами Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил родственник мужчины. «Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате израильского авиаудара по Газе», — сообщил родственник россиянина. Его слова передает РИА Новости. После прекращения временного перемирия между Палестиной и Израилем 28 ноября погибло уже более 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины, подчеркнув, что все погибли именно от израильских атак.