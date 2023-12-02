Палестинский врач с гражданством РФ погиб от атак Израиля, передает родственник погибшего
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Российский врач погиб под обстрелами Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил родственник мужчины.
«Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате израильского авиаудара по Газе», — сообщил родственник россиянина. Его слова передает РИА Новости.
После прекращения временного перемирия между Палестиной и Израилем 28 ноября погибло уже более 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины, подчеркнув, что все погибли именно от израильских атак.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!