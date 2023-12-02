Российский врач погиб под обстрелами Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Палестинский врач с гражданством РФ погиб от атак Израиля, передает родственник погибшего Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российский врач погиб под обстрелами Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил родственник мужчины.

«Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате израильского авиаудара по Газе», — сообщил родственник россиянина. Его слова передает РИА Новости.

После прекращения временного перемирия между Палестиной и Израилем 28 ноября погибло уже более 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины, подчеркнув, что все погибли именно от израильских атак.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский врач погиб под обстрелами Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил родственник мужчины. «Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате израильского авиаудара по Газе», — сообщил родственник россиянина. Его слова передает РИА Новости. После прекращения временного перемирия между Палестиной и Израилем 28 ноября погибло уже более 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины, подчеркнув, что все погибли именно от израильских атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...