Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ по линии АП. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
По словам собеседника агентства, главный посыл заключается в том, чтобы коллективы предприятий пребывали в хорошем расположении духа до мартовского голосования. Для этого необходимо свести к минимуму все возможные трудовые конфликты, уделять внимание поощрению персонала, а также рекомендовано произвести индексацию зарплаты после Нового года.
«Кроме того, периодически на предприятиях будут проводить социологические опросы для того, чтобы оценить степень удовлетворенности жизнью и работой газовиков. В „Трансгаз Югорске“ и „Трансгаз Сургуте“ работает около 35 тысяч человек. И большая часть сотрудников является ядерным электоратом, который ходит на выборы. Поэтому с ним, безусловно, нужно работать», — сообщил инсайдер.
В «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему президентских выборов прошло и в окружном правительстве. Внутриполитический блок югорского Белого дома донес до мэров целевые установки о мартовском голосовании.
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