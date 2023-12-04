Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ

04 декабря 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

На предприятиях газовиков также начала подготовка к президентским выборам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ по линии АП. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. По словам собеседника агентства, главный посыл заключается в том, чтобы коллективы предприятий пребывали в хорошем расположении духа до мартовского голосования. Для этого необходимо свести к минимуму все возможные трудовые конфликты, уделять внимание поощрению персонала, а также рекомендовано произвести индексацию зарплаты после Нового года. «Кроме того, периодически на предприятиях будут проводить социологические опросы для того, чтобы оценить степень удовлетворенности жизнью и работой газовиков. В „Трансгаз Югорске“ и „Трансгаз Сургуте“ работает около 35 тысяч человек. И большая часть сотрудников является ядерным электоратом, который ходит на выборы. Поэтому с ним, безусловно, нужно работать», — сообщил инсайдер. В «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему президентских выборов прошло и в окружном правительстве. Внутриполитический блок югорского Белого дома донес до мэров целевые установки о мартовском голосовании.

Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ по линии АП. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. По словам собеседника агентства, главный посыл заключается в том, чтобы коллективы предприятий пребывали в хорошем расположении духа до мартовского голосования. Для этого необходимо свести к минимуму все возможные трудовые конфликты, уделять внимание поощрению персонала, а также рекомендовано произвести индексацию зарплаты после Нового года. «Кроме того, периодически на предприятиях будут проводить социологические опросы для того, чтобы оценить степень удовлетворенности жизнью и работой газовиков. В „Трансгаз Югорске“ и „Трансгаз Сургуте“ работает около 35 тысяч человек. И большая часть сотрудников является ядерным электоратом, который ходит на выборы. Поэтому с ним, безусловно, нужно работать», — сообщил инсайдер. В «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему президентских выборов прошло и в окружном правительстве. Внутриполитический блок югорского Белого дома донес до мэров целевые установки о мартовском голосовании.