Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ

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Клипарт. Сургут, газпром
На предприятиях газовиков также начала подготовка к президентским выборам Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ по линии АП. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

По словам собеседника агентства, главный посыл заключается в том, чтобы коллективы предприятий пребывали в хорошем расположении духа до мартовского голосования. Для этого необходимо свести к минимуму все возможные трудовые конфликты, уделять внимание поощрению персонала, а также рекомендовано произвести индексацию зарплаты после Нового года.

«Кроме того, периодически на предприятиях будут проводить социологические опросы для того, чтобы оценить степень удовлетворенности жизнью и работой газовиков. В „Трансгаз Югорске“ и „Трансгаз Сургуте“ работает около 35 тысяч человек. И большая часть сотрудников является ядерным электоратом, который ходит на выборы. Поэтому с ним, безусловно, нужно работать», — сообщил инсайдер.

В «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему президентских выборов прошло и в окружном правительстве. Внутриполитический блок югорского Белого дома донес до мэров целевые установки о мартовском голосовании.

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Дочки «Газпрома» из ХМАО получили установки к выборам президента РФ по линии АП. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. По словам собеседника агентства, главный посыл заключается в том, чтобы коллективы предприятий пребывали в хорошем расположении духа до мартовского голосования. Для этого необходимо свести к минимуму все возможные трудовые конфликты, уделять внимание поощрению персонала, а также рекомендовано произвести индексацию зарплаты после Нового года. «Кроме того, периодически на предприятиях будут проводить социологические опросы для того, чтобы оценить степень удовлетворенности жизнью и работой газовиков. В „Трансгаз Югорске“ и „Трансгаз Сургуте“ работает около 35 тысяч человек. И большая часть сотрудников является ядерным электоратом, который ходит на выборы. Поэтому с ним, безусловно, нужно работать», — сообщил инсайдер. В «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему президентских выборов прошло и в окружном правительстве. Внутриполитический блок югорского Белого дома донес до мэров целевые установки о мартовском голосовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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